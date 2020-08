Gerucht: ‘iPhone SE Plus krijgt Touch ID in scherm of zijknop’

Volgens een geruchtenlekker heeft Apple drie nieuwe iPhone SE-modellen in ontwikkeling. Eén ervan is voorzien van Touch ID in het scherm. Het lijkt erop dat het hierbij gaat om de iPhone SE Plus, waar al eerder over werd gesproken.

De iPhone SE werd dit jaar nog vernieuwd, maar volgens geruchtenlekker @a_rumors0000 zijn er nu maar liefst drie nieuwe modellen in ontwikkeling, in verschillende formaten, prijsklassen en met verschillende Touch ID-configuraties. Alles wijst erop dat het hierbij gaat om prototypes van de iPhone SE Plus, een toestel waar analist Ming-Chi Kuo ook al eens over heeft gesproken. Hij verwacht de Plus-versie echter pas in het tweede kwartaal van 2021. Het is daarom goed mogelijk dat er nu al prototypes worden ontwikkeld, waarbij Apple verschillende mogelijkheden test.



Alle modellen hebben volgens deze geruchtenlekker een A14 Bionic-chip en een dubbele camera aan de achterkant met telefoto- en groothoeklens. Het verschil zit ‘m echter in het schermformaat en de wijze waarop Touch ID is aangebracht.

5,5-inch met traditionele Touch ID-knop onder het scherm

6,1-inch met Touch ID ingebouwd in het scherm

6,1-inch met Touch ID ingebouwd in de zijknop

Door de Touch ID-knop op een andere plek in te bouwen kan Apple het scherm groter maken. Alledrie zouden ze volgens @a_rumors0000 onder de 500 dollar in prijs zijn. Bij de grote modellen zou het 6,1-inch scherm identiek zijn aan die van de iPhone 11 en iPhone XR. Ze zouden in het tweede kwartaal van 2021 moeten uitkomen – maar dat kan ook gebaseerd zijn op eerdere uitspraken van Kuo.

3. 6.1" model

– A14 Bionic

– Dual cameras

– Touch ID on side button pic.twitter.com/ZM51XlVh7t — Apple RUMORs (LEAKS) (@a_rumors0000) August 11, 2020

Eerst wachten we nog op de aankondiging van de iPhone 12-familie, die we in de loop van september verwachten. Daarbij worden ook twee 6,1-inch modellen verwacht. Daarnaast zou Apple van plan zijn om een 5,4-inch en een 6,7-inch toestel uit te brengen.