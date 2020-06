Er zijn al diverse wachtwoordenapps voor iPhone en iPad beschikbaar, maar toch lijkt het Dropbox een goed plan om met een eigen variant te komen. Ze zijn in ieder geval begonnen met het testen van de Dropbox Passwords-app, al gaat dit alleen nog maar op uitnodiging.



Dropbox Passwords: test voor nieuwe wachtwoordenapp

De app werd ontdekt door Android Police, die op de app stuitte in de Google Play Store. Een iOS-versie is ook beschikbaar, wat erop wijst dat de Dropbox Passwords-app gepland staat voor zowel iPhone als Android-toestellen. Zoals de naam van de app al verklapt, werkt de app voorlopig nog alleen op uitnodiging.

Dropbox heeft zelf niets bekendgemaakt over de app, dus we kunnen de functies alleen afleiden van de App Store-pagina. Dropbox Passwords wordt getest op iPhone (en dus niet op iPad) en slaat al je wachtwoorden van je accounts op. De app maakt daarbij gebruik van zero-knowledge encryption, wat betekent dat in dit geval Dropbox niets weet van de data die je op hun servers bewaart.

De app laat je met één tik inloggen in apps en websites. Mogelijk maakt de app hiervoor dus gebruik van AutoFill, dat ook door veel andere wachtwoordenapps gebruikt wordt. Je wachtwoorden worden gesynchroniseerd met al je apparaten, wat suggereert dat Dropbox ook werkt aan een desktopversie.

Om de app te kunnen gebruiken, heb je Dropbox Plus of Professional nodig. Je logt gewoon in met je eigen Dropbox-gegevens, maar de app werkt alleen als je hiervoor uitgenodigd wordt. Of en hoe je jezelf kan aanmelden voor de test, is niet duidelijk.