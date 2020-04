Vodafone begint vandaag met de uitrol van haar 5G-netwerk. In een groot deel van Nederland is het 5G-netwerk te ontvangen, mits je een geschikt toestel hebt.

De eerste iPhone met 5G moet nog komen, maar Vodafone zet in Nederland alvast de eerste stappen met de uitrol van het snellere 5G-netwerk. De provider laat vandaag weten dat vanaf vanavond in ruim de helft van Nederland 5G geactiveerd wordt. Het gaat nog niet om de volledige snelheid van 5G. Met het juiste abonnement en toestel kan je dan profiteren van iets snellere verbinding.



Vodafone start met 5G

Vodafone maakt voor de start van 5G gebruik van het bestaande 4G-netwerk en de bijbehorende frequenties. Dit wordt ook wel spectrumdelen genoemd. Hierdoor maakt een geschikt toestel gebruik van hetzelfde spectrum voor zowel 4G als 5G. Voor het volledige 5G-netwerk komen drie nieuwe frequenties beschikbaar, namelijk 700MHz, 3,5GHz en 26GHz. Een deel van deze frequenties worden later dit jaar geveild, terwijl een ander deel pas over een paar jaar volgt.

Vodafone belooft dat gebruikers met een geschikt abonnement en toestel binnen een week kunnen profiteren van het 5G-netwerk. Eind juli zou het netwerk landelijk dekkend moeten zijn. Maar verwacht niet dat je meteen heel veel merkt van het nieuwe netwerk. In het begin zal de snelheid maar zo’n 10% hoger zijn. Uiteindelijk levert het snelheden tot 1Gbps op, maar dat geldt pas als de nieuwe frequenties beschikbaar komen. Ook de reactietijd (latency) zou ongeveer 30% beter moeten worden. Bij 4G is dit nog 30 milliseconden en bij 5G komt dit onder de 20 milliseconden.

Sinds begin maart is elke Red-bundel bij Vodafone 5G-ready. Heb je zo’n bundel, kan kun je zonder extra kosten gebruikmaken van het 5G-netwerk, mits je een geschikt toestel hebt. Momenteel zijn dat nog alleen de Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra en de Oppo Find X2 Pro. Naar verwachting krijgen de 2020 iPhones van dit najaar ondersteuning voor 5G, al is nog onduidelijk welke techniek en snelheden beschikbaar zijn. Zo vermoedt een analist dat het snellere 5G in iPhones nog niet naar Nederland komt, omdat het alleen in de VS-modellen beschikbaar komt. Wij zouden dan de standaard 5G-versie krijgen. De nieuwe iPhone SE 2020 is niet geschikt voor 5G.

