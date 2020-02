Het coronavirus heeft flink wat impact op Apple's productie. Maar het goede nieuws is dat de iPhone SE 2 nog steeds op schema ligt voor een aankondiging in maart. Bij de nieuwe iPad Pro is de planning een stuk minder zeker, want uitstel of schaarste ligt op de loer.

Apple heeft een druk voorjaar voor de boeg, met de komst van onder andere de iPhone SE 2 en de iPad Pro 2020. Hoewel Apple nog zelfs niets bevestigd heeft over de komst van de producten, zijn de geruchten en aanwijzingen overduidelijk. Toch zou het kunnen dat je iets langer moet wachten voordat je één van de nieuwe producten in handen hebt. Na het geven van de omzetwaarschuwing vanwege het coronavirus, legt Bloomberg uit wat mogelijk de gevolgen zijn.



‘iPhone SE 2 nog steeds in maart’

Apple zou al tijden plannen hebben om in maart de iPhone SE 2 aan te kondigen. Net als vier jaar geleden met de iPhone SE, is de iPhone SE 2 de nieuwe betaalbare iPhone met een prijs van zo rond de $400. Volgens bronnen ligt dit model nog steeds op schema voor een release in of rond maart. Volgens de laatste geruchten is de datum van het Apple maart 2020-event 31 maart, met een release van de iPhone SE 2 vlak daarna.

Bronnen bij Bloomberg melden dus nog geen veranderingen wat betreft de planning, maar houdt wel een slag om de arm. De plannen kunnen altijd nog veranderen, als blijkt dat de productie niet voldoende is.

‘iPad Pro 2020 mogelijk vertraagd’

Wat betreft de iPad Pro 2020 is de planning een stuk minder zeker. Het nieuwe model met verbeterde camera zou in ieder geval in de eerste helft van 2020 verschijnen. Of dit model ook tijdens een maart-event aangekondigd wordt, is nog maar de vraag. Het coronavirus kan voor vertraging zorgen of op een andere manier roet in het eten gooien. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de voorraad beperkt is. Apple kan daarom op elk moment besluiten om het product later te introduceren dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft dan mogelijk ook invloed op de verkopen, zoals Apple in haar winstwaarschuwing ook al aangaf.

In een open brief van Tim Cook over het coronavirus spreekt de CEO zijn zorgen uit over het welzijn van zijn personeel in China. De gezondheid van medewerkers en partners die verantwoordelijk zijn voor de productie in de Chinese fabrieken, staat volgens Tim Cook voorop. Het gevolg kan dus wel zijn dat producten later of in beperkte mate verkrijgbaar zijn, omdat de productie trager op gang komt dan oorspronkelijk gedacht.

Wil je weten wat er allemaal in de pijplijn zit? Lees dan ons artikel met de verwachtingen voor het Apple-maart event, waarin we vooruitblikken op wat er mogelijk komen gaat.