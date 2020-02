Gerucht: ‘iPad Pro met 3D-sensor gaat nu in productie’

Volgens de geruchtensite Digitimes is er een 12-inch iPad Pro in productie gegaan, voorzien van een 3D-sensor in de camera aan de achterkant. De introductie staat vermoedelijk voor maart gepland.

iPad Pro met 3D-sensor nu in productie

Daarmee verspreidt Digitimes dezelfde geruchten als Bloomberg iets eerder. De piek van de productie zal in april liggen, vanwege fabriekssluitingen door het coronavirus. Daardoor zal de verkoop van de iPad Pro 2020 wat langzamer op gang komen dan gepland. Apple zou de introductie van de nieuwe iPad Pro kunnen uitstellen. Kiezen ze toch voor de geplande introductie, dan zouden er in het begin tekorten zullen zijn. Per maand zullen de fabrieken op z’n hoogst zo’n 3 miljoen stuks kunnen produceren.



De nieuwe iPads hebben drie camera’s aan de achterkant, met onder andere een time-of-flight 3D-sensor. Hiermee kun je beter de diepte bepalen, wat handig kan zijn bij augmented reality-toepassingen.

Apple zou ook van plan zijn om een dergelijke 3D-sensor in de duurdere iPhone 12-modellen van later dit jaar in te bouwen. Alle voordelen van een time-of-flight camera lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook Time-of-flight camera: dit zijn de voordelen van een 3D-camera Volgens geruchten krijgen de 2020 iPhones een heuse time-of-flight-camera. Dit is een nieuw soort 3D-camera, maar wat heb je hier eigenlijk aan? Wat zijn de voordelen van zo'n time-of-flight camera? We zetten ze op een rijtje.

De huidige iPad Pro heeft een schermformaat van 11- en 12,9-inch. Of Digitimes met de 12-inch iPad het grotere model bedoelt, is niet helemaal duidelijk maar de website is wel eens vaker slordig met voorspellingen. We verwachten dat de iPad Pro 2020 weinig uiterlijke veranderingen zal krijgen en qua behuizing hetzelfde blijft.