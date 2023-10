Opgepast: sommige iPhone-games die door kinderen gespeeld worden, tonen ongewenste beelden van de oorlog in Israël. Het gaat om beelden die als reclame in de games getoond worden.

Veel games voor de iPhone zijn gratis te spelen, maar om toch geld te verdienen maken dit soort games vaak gebruik van twee methodes: in-app aankopen en reclames. En met die laatste methode lijkt bij een aantal games sprake te zijn van een nare situatie. Enkele spelletjes uit de App Store zoals Angry Birds tonen in de advertenties beelden van de oorlog in Israël. Daardoor worden vaak jonge kinderen blootgesteld aan heftige ongewenste beelden. Er is een manier om dit te voorkomen.



Advertenties in kindergames als Angry Birds tonen beelden oorlog

De getoonde beelden zijn pro-Israël en laten de aanslagen van Hamas van de afgelopen weken zien. Daarbij verschijnen er teksten in beeld als “Killing our children” en “Murdered in our homes”. Dit soort beelden zijn mogelijk schadelijk voor kinderen, zo zegt ook de organisatie Help Wanted tegen het AD. “De gevolgen kunnen ontzettend groot zijn: van nachtmerries, niet kunnen slapen tot zelfs stress en ptss. Het is heel belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van wat hun kinderen online te zien krijgen.” Kenniscentrum Bureau Jeugd & Media adviseert ouders om de games met dit soort advertenties van de iPhone en iPad te verwijderen.

Er is geen manier om te weten welke games precies getroffen zijn, maar de advertenties met beelden van aanslagen zouden in ieder geval gezien zijn in Angry Birds (2), Rummikub en Soccer Stars. Dergelijke games zijn gratis te downloaden en te spelen en door advertenties te kijken kun je soms verder komen in een spel zonder te hoeven betalen. De advertentieruimte wordt door bedrijven ingekocht. Het is onduidelijk hoe het kan dat dit soort beelden door de controles geglipt zijn. Mogelijk gaat Apple stappen nemen om deze advertenties te blokkeren. Op X (Twitter) maken ouders melding van dit soort ongewenste beelden in games voor kinderen.

Het probleem zou ook spelen bij advertenties op YouTube en YouTube Kids, maar zouden nog niet gesignaleerd zijn in apps uit de Google Play Store.

Zo voorkom je ongewenste advertenties in games

Er is een aantal manieren om dergelijke advertenties te voorkomen. Dit soort storende reclames verschijnen allereerst vooral in games die gratis te downloaden zijn. Games met een eenmalige aankoop hebben vaak veel minder reclame en de reclames die er zijn, zijn vaak minder opdringerig. Sommige gratis games bieden ook de mogelijkheid om advertenties af te kopen, zodat je geen reclame meer ziet.

Wil je er zeker van zijn dat je kind een veilig spelletje speelt? De games in Apple Arcade zijn allemaal advertentievrij. Het is voor Apple Arcade-games verboden om reclames te tonen, waardoor spelletjes binnen deze dienst veilig zijn voor kinderen (mits geschikt voor de leeftijdscategorie). In Apple Arcade vind je ook games als Angry Birds. Apple Arcade kost €4,99 per maand en heeft een aanbod van meer dan 200 games die je onbeperkt zonder reclames kunt spelen. Apple Arcade is ook inbegrepen in Apple One.