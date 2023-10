We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Lessons in Chemistry

Voordat ze terugkeert naar het MCU voor The Marvels (het vervolg op Captain Marvel uit 2019), speelt Brie Larson nu eerst in deze Apple TV-miniserie. De serie speelt zich af in de jaren vijftig en zestig. Elizabeth Zott (gespeeld door Brie Larson) is een vrouwelijke wetenschapper die na haar ontslag een nieuwe carrière oppakt als presentratrice van een tv-kookshow, genaamd ‘Supper at Six’. De kookshow blijkt een enorm succes. Zott aarzelt aanvankelijk over haar nieuwe roem, maar gebruikt daarna haar achtergrond om huisvrouwen te onderwijzen over wetenschappelijke onderwerpen. In bijrollen zien we Lewis Pullman, Kevin Sussman en Aja Naomi King. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien en er komen wekelijks nieuwe uit.

Bekijken: Lessons in Chemistry

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Goosebumps (seizoen 1)

Te zien bij: Disney+

Geïnspireerd door de bestsellerserie van R.L. Stine volgt “Goosebumps” een groep middelbare scholieren in het stadje Port Lawrence terwijl ze duistere geheimen ontdekken die verband houden met het tragische overlijden van een tiener, Harold Biddle, drie decennia eerder. Na een Halloween-feestje in het oude Biddle-huis, komen ze terecht in een nieuwe spookachtige realiteit waarin ze moeten samenwerken om het stadje te redden, terwijl ze gaandeweg nieuwe dingen over elkaar en hun ouders ontdekken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Algiers, America

Te zien bij: Disney+

Algiers, America is een documentaireserie die gaat over coach Brice Brown en de Edna Karr Cougars. Deze serie geeft een authentiek en fascinerend beeld van het leven in een gemeenschap die vecht voor de overwinning op het speelveld en daarbuiten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Fall of the House of Usher (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

De meedogenloze broers en zussen Roderick en Madeline Usher hebben Fortunato Pharmaceuticals uitgebouwd tot een imperium van rijkdom, privileges en macht. Maar geheimen uit het verleden komen aan het licht wanneer de erfgenamen van de Usher-dynastie beginnen te sterven door toedoen van een mysterieuze vrouw uit hun jeugd.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Big Vape: The Rise and Fall of Juul

Te zien bij: Netflix

In deze docuserie groeit een strijdlustige start-up voor elektronische sigaretten uit tot een miljardenbedrijf, maar dan zorgt een epidemie ervoor dat het succes in rook opgaat.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Konferensen

Te zien bij: Netflix

Een bonte mengelmoes overheidsmedewerkers vecht tijdens een op het oog onschuldig uitje niet alleen tegen onderlinge onenigheid, maar ook tegen een bloeddorstige moordenaar.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬



No Accident

Te zien bij: HBO Max

Een waargebeurd rechtbankdrama over het proces tegen de organisatoren van de Unite the Right-demonstratie in Charlottesville.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Everybody Loves Diamonds

Te zien bij: Amazon Prime Video

Geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de Diamond Center-roof, volgt de serie Leonardo Notarbartolo en zijn onwaarschijnlijke dievenbende terwijl ze proberen ‘de roof van de eeuw’ te plegen. Met Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta en Rupert Everett.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Burial

Te zien bij: Amazon Prime Video

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van begrafenisondernemer Jeremiah O’Keefe (Oscarwinnaar Tommy Lee Jones), die de hulp inroept van de charismatische advocaat Willie E. Gary (Oscarwinnaar Jamie Foxx) om zijn familiebedrijf te redden. De gemoederen laaien op, maar er wordt ook veel gelachen als het stel corruptie en rassenongelijkheid ontmaskert in dit inspirerende verhaal.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Mentiras Pasajeras (seizoen 1)

Te zien bij: SkyShowtime

Lucia is vals beschuldigd van bedrijfsspionage en verliest hierdoor haar baan. Ze opent een illegaal bedrijf in schoonheidsproducten en is vastbesloten om haar onschuld te bewijzen.

Eén Grote Familie

Te zien bij: Videoland

Een nieuwe komische dramaserie, bedacht door Chantal Janzen. Ze haalde de inspiratie uit haar eigen leven. Julia (Chantal Janzen) trekt met haar twee dochters en zoon in bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon. Samen moeten ze leren omgaan met hun nieuwe (bonus)familieleden, wat gepaard gaat met herkenbare en soms moeilijke momenten. Verdere rollen zijn er voor Jeroen van Koningsbrugge, Joy Delima en Selin Akkulak.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Nacht van de Waanzin

Te zien bij: Videoland

Alles over de zaak Osman Calli: een seriemoordenaar die in één gruwelnacht vier vrouwen in Gent en in Aalst vermoordde. Ook liet hij twee personen voor dood achter, stichtte hij brand en maakte hij zich schuldig aan carjacking.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Simulant

Te zien bij: Pathé Thuis

Om de dood van haar man te verwerken, haalt Faye een androïde in huis die als twee druppels water op hem lijkt. Maar wanneer de androïde haar probeert te overtuigen dat de liefde oprecht is, opent de overheid de jacht.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Stories Not To Be Told

Te zien bij: Pathé Thuis

Vijf verhalen in Barcelona over het onvermogen van de mens om de eigen emoties te beheersen: die onverwachte persoon ontmoeten, een publieke vernedering ondergaan of een absurde beslissing nemen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube