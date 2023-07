De afgelopen weken was het al regelmatig in het nieuws: het gaat slecht met VanMoof, heel erg slecht. Het bedrijf had al weken geen nieuwe fietsen meer geleverd, mensen die hun fiets ter reparatie hadden aangeboden wisten niet wanneer ze hem terug konden krijgen en de winkels moesten uit noodzaak gesloten worden. Er was uitstel van betaling aangevraagd, maar dat mocht het bedrijf niet redden: VanMoof is failliet, zo schrijft The Verge op basis van een interne e-mail.



Elke BV van VanMoof (VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV en VanMoof Global Support BV), is door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard. Bewindvoerders voor het bedrijf gaan nu als curatoren kijken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart, eventueel door de overname van een andere partij. In een interne e-mail, die in handen is gekomen van The Verge, schrijven de oprichters dat ze naar alle mogelijkheden gezocht hebben om uit deze situatie te komen. Daarom is uiteindelijk faillissement aangevraagd. In de e-mail zeggen de oprichters dat zij op dit moment ook niet weten hoe de toekomst van VanMoof eruit gaat zien.

Het faillissement geldt dus alleen voor de Nederlandse tak en niet voor buitenlandse vestigingen.

Dear all,

Over the last weeks Ties and I have tried to find a future for VanMoof. We’re extremely sorry to have to report that despite our best efforts we did not succeed and we have had to file for bankruptcy. The administrators, who are now the trustees, will explain below what this means for you, but we want to take a very brief moment to thank you all from the bottom of our hearts.

We started VanMoof 14 years ago with a crazy idea to change the world. The only reason that we were able to make a dent is because of you: the hundreds of dedicated and loyal people that have helped us with our mission to change cities for the better. We’re grateful to each and every one of you and are sorry that we will not be able to see this mission through together.

We feel sadness, but most of all we feel an immense sense of pride for what we have achieved together. For us it’s been the honour of a lifetime and even though the current iteration of VanMoof ends today and we don’t yet know what the future holds, I’m confident that the VanMoof alumni will continue to be a force for good.

With the kindest of regards,

Taco and Ties Carlier