Het is een wens van velen, maar het lijkt er niet op dat Apple hier dit jaar gehoor aan gaat geven: een Touch ID-sensor in het scherm. Een bekende bron zegt nu dat we ook bij de iPhone 14 geen Touch ID-sensor krijgen.

In 2017 stapte Apple over van de Touch ID-vingerafdrukscanner naar de Face ID-gezichtsherkenning, onder andere door het ontbreken van de thuisknop. Maar Touch ID heeft altijd nog zijn fans gehad, zeker nu we in een wereld leven waar mondkapjes en Face ID niet altijd goed samen gaan. Er gaan dan ook al jaren geruchten dat Apple werkt aan een Touch ID-sensor in het iPhone-scherm, maar telkens lijkt dit er niet van te komen. Is dit jaar dan de terugkeer van Touch ID in de iPhone 14? We moeten je volgens de nieuwste informatie helaas teleurstellen.



‘Geen Touch ID in iPhone 14’

Display-expert Ross Young, die vaak goede voorspellingen geeft over gebruikte schermtechnieken van nieuwe Apple-apparaten, zegt in een tweet dat “het er niet op lijkt dat Touch ID er dit jaar aan komt”. Vorig jaar gingen er geruchten dat de iPhone 13 Touch ID in het scherm zou krijgen en dat Apple dit zelfs getest zou hebben, maar uiteindelijk is dit er niet van gekomen.

Doesn’t look like Touch ID this year…:( — Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

Maar ook dit jaar gaat het niet gebeuren, zo zegt de analist. Als je toch graag Touch ID wil, dan lijkt je hoop te worden gevestigd op de iPhone SE 2022, want daar zit waarschijnlijk nog gewoon een thuisknop in.

Apple kan Touch ID in iPhones zonder thuisknop op twee manieren verwerken: in het display zelf met een relatief nieuwe techniek of door de sensor te verplaatsen naar de zijknop. Dat laatste heeft Apple al bij twee iPads gedaan, namelijk de iPad Air 2020 en iPad mini 2021. Het is een relatief eenvoudige oplossing, maar vooralsnog lijkt Apple daar niet voor te willen kiezen als het om de iPhone gaat.