Studio Display teardown

Eerder voerde iFixit al een Mac Studio teardown uit, waar in ze lieten zien hoe gemakkelijk je de behuizing uit elkaar kunt halen. Nu is het Apple Studio Display aan de beurt. Te beginnen met de 12-megapixel webcam met ultragroothoeklens, die zoveel kritiek heeft gekregen omdat de beeldkwaliteit minder is dan verwacht. Apple heeft aangegeven dat er een software-update aankomt die dit gaat verhelpen. Na het onderzoeken van de webcam zegt iFixit dat het vrijwel identiek is aan de frontcamera van de iPhone 11.



Ook interessant zijn de grote ventilatoren die Apple heeft aangebracht om de hitte goed te verspreiden. Dit is echter niet de reden dat het Studio Display wat dikker is dan een 24-inch iMac. De 50% extra dikte heeft te maken met het feit dat de stroomvoorziening in de monitor is aangebracht, terwijl de iMac een extern stroomblok heeft. In de video zijn verder nog het logic board met de A13-chip te zien, plus een speakersysteem met zes speakers en ondersteuning voor ruimtelijke audio. Die zijn echter wel vastgeplakt, waardoor reparatie lastiger wordt.

Al met al bevat het Studio Display een hoop elektronica achter het scherm. Het ziet er intern dan ook meer uit als een computer dan simpelweg een monitor. Het scherm zelf is vergelijkbaar met die in de 5K iMac. De complete teardown is nog niet helemaal klaar, dus we moeten nog even wachten op de score.

