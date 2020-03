iPhone can do whaaaat?

Erg origineel is de naam van de campagne niet: Microsoft organiseerde in 2015 al een soortgelijke campagne met de naam PC Does What? Nu heeft Apple er ‘iPhone can do whaaaat?’ van gemaakt. Elk van de 20 iPhones laat zien wat er met het toestel mogelijk is. De interactieve muur is alleen te vinden in grotere Apple Stores, waaronder Fifth Avenue en Palo Alto en werd ontdekt op Reddit.



Bijzonder aan de installatie, is dat er geen zichtbare kabels te zien zijn en dat de iPhones tegen de muur lijken te zweven. De bedoeling van de muur met 20 iPhones is dat gebruikers overstappen. Voor minder ervaren gebruikers kan het leuk zijn om wat nieuwe mogelijkheden te ontdekken, die ze nog niet kenden.

Er hoort ook een webpagina bij waar de functies nog eens worden uitgelegd. Je kunt deze pagina vinden door de QR-code onderin de kast te fotograferen, maar je kunt ook gewoon op deze link klikken. Deze pagina bestond al sinds de iPhone XS, maar is nu bijgewerkt voor de nieuwste toestellen.

Enkele functies en eigenschappen die worden uitgelegd:

Niet alle functies worden uitgelegd op de interactieve muur in de Apple Store. Zo hadden we graag gezien dat Apple de waterbestendigheid had gedemonstreerd, met een constante waterstraal, maar dat zou wellicht te veel rommel hebben gegeven. Wel is het leuk dat alle animaties op elkaar zijn afgestemd, zodat de kleuren in sync veranderen.

Heb je een dergelijke muur met iPhones gezien in één van de Apple Stores, dan horen we dat natuurlijk graag!