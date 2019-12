De Mario Kart Tour multiplayer is nu beschikbaar voor spelers met de Gold Pass. De multiplayer wordt de komende tijd getest bij deze groep, waarna de functie later voor alle spelers beschikbaar is. Je neemt het online op tegen vrienden en vreemden. Lees hier onze eerste ervaringen.

Afgelopen september bracht Nintendo eindelijk Mario Kart Tour uit voor onder andere iPhone en iPad. Tot grote teleurstelling van velen was het in de eerste versie niet mogelijk om tegen vrienden te racen. De multiplayer in Mario Kart Tour was namelijk nog niet actief. Maar de ontwikkelaar heeft niet stilgezeten, want vanaf vandaag is de multiplayer als beta beschikbaar voor gebruikers van de betaalde Gold Pass. Wij hebben de Mario Kart Tour multiplayer alvast gespeeld.



Mario Kart Tour multiplayer beschikbaar als beta

Allereerst is het goed om te weten dat het nu nog om een test gaat, om te kijken hoe de multiplayer potjes verlopen en wat er nog bijgeschaafd moet worden. Het is vooral een test voor de servers, zodat de ontwikkelaar weet wat ze te wachten staat voordat de multiplayer voor iedereen beschikbaar is. De Gold Pass die nu nog nodig is kost €5,49 per maand, maar je kan ook deelnemen via de gratis proefperiode van twee weken. Heb je je gratis proefperiode voor de Gold Pass nog niet geclaimd, dan is nu een goed moment om het te doen.

In de multiplayer heb je twee opties: racen tegen willekeurige spelers wereldwijd of tegen je vrienden uit je vriendenlijst. In beide gevallen gaat het via internet, waarbij je bij de races tegen je vrienden een lobby aanmaakt. Vrienden voeg je toe door codes uit te wisselen via de Friends-optie in het hoofdmenu, maar je kan de game ook koppelen aan Facebook of Twitter.

Elk half uur is er een andere cup beschikbaar, waar drie verschillende banen rouleren. Je kan dus niet stemmen op een baan, zoals bijvoorbeeld in Mario Kart 8 (Deluxe) het geval is. Omdat elke race maar een paar minuten duurt, ben je eigenlijk al na een paar potjes uitgekeken. Je hebt ook niet de keuze tussen verschillende snelheden, want je racet altijd in 150cc. Tijdens de race gelden nagenoeg dezelfde regels als in de gewone races van Mario Kart Tour. Dat betekent dat je ook weer combo’s maakt voor een hoge score, maar het is onduidelijk wat je hier in de multiplayer aan hebt. Er is bijvoorbeeld geen ranglijst en je krijgt na een race ook geen punten.

Wederom voordeel met personages

De Frenzy Mode is ook weer van de partij, waarmee je onsterfelijk wordt en voor korte tijd items af mag vuren als je drie dezelfde krijgt. Dat betekent ook dat je met bepaalde personages in het voordeel bent, afhankelijk van de baan. Specifieke personages krijgen op bepaalde banen meer items. Ook sommige karts en gliders leveren voordelen op. Dat heeft als gevolg dat bijna iedereen met dezelfde combinatie van personages, kart en glider racet, waardoor de race wat minder variatie heeft.

Het racen zelf gaat in onze korte test redelijk soepel, al merkten we wel dat het raken van je tegenstander veel minder effect heeft dan in een standaard race. Desalniettemin hadden we geen last van haperingen of vastlopers, al waarschuwt Nintendo daar gedurende deze test wel voor.

Omdat de multiplayer alleen nog beperkt is tot spelers met de Gold Pass, hebben we de functie om te racen tegen vrienden nog niet kunnen proberen. Aangezien de stabiliteit bij de wereldwijde races wel goed zit, gaan we er vanuit dat dat bij vriendraces ook het geval is. Een ander belangrijk aspect om op te merken, is dat er (vooralsnog) geen Battle-modus beschikbaar is. Dat betekent dat je in de multiplayer alleen nog maar kan racen. We hadden voor deze multiplayer ook liever gezien dat het concept van Mario Kart Tour overboord zou zijn gegooid, in ruil voor een meer traditionele Mario Kart-race.

Wil je de Mario Kart Tour multiplayer zelf proberen? Dat kan, mits je de Gold Pass geactiveerd hebt. Wanneer de multiplayer voor iedereen beschikbaar komt, is nog niet bekend. De test duurt in ieder geval tot en met 26 december 2019. Lees ook onze review van Mario Kart Tour.