Sinds de iPhone 15 is het mogelijk om de oplaadlimiet van je batterij in te stellen op 80%. Heeft dat echt effect op de slijtage van je batterij? De metingen spreken voor zich.

Juli Clover van Macrumors besloot de proef op de som te nemen. Ze schakelde de maximale oplaadlimiet van 80% in om de batterij te sparen. Het idee is dat niet boven de 80% opladen ervoor zorgt dat de batterij minder snel slijt. Gedurende het hele jaar bleef dit zo; de maximale oplaadlimiet bleef een jaar lang op 80% staan. Dat leverde wel eens lastige situaties op, want als je lange tijd buiten de deur moet zijn kan 80% wel eens te weinig zijn om de hele dag door te komen. Ze moest dan een oplader of een powerbank meenemen. De grote vraag is natuurlijk: heeft het allemaal zin gehad? Nou…

Meting batterijcapaciteit na 1 jaar

Juli merkte dat de batterijcapaciteit lange tijd boven de 97% bleef en toen wat sneller zakte. Heb je zelf een iPhone 15 Pro Max die je meteen vanaf de release in september 2023 in gebruik hebt genomen, dan kun je het vergelijken met de metingen hieronder.

80% limiet ingesteld:

Capaciteit: 94%, cycli: 299 (MacRumors)

Geen limiet ingesteld:

Capaciteit: 87%, cycli: 329 (MacRumors)

Capaciteit: 90%, cycli: 271 (MacRumors)

Capaciteit: 90%, cycli: 325 (iCulture)

De laatstgenoemde meting is afkomstig van mijn eigen iPhone 15 Pro Max, waarop ik het afgelopen jaar geen oplaadlimiet had ingesteld. Ik ben de enige persoon op de iCulture-redactie met deze grotere iPhone, die ik meteen vanaf dag één in gebruik heb genomen. Mijn metingen zijn dan ook vergelijkbaar met wat de MacRumors-redactie heeft gedaan.

Inmiddels ook op de iPad Pro M4 (2024): batterijconditie met oplaadlimiet tot 80%.

Persoonlijk valt het me wat tegen dat de capaciteit van mijn iPhone al na een jaar met 10% is afgenomen. Schakel je geoptimaliseerd opladen in tot maximaal 80% dan lijkt dat wel iets effect te hebben op de batterij, maar het verschil is niet gigantisch. Op basis van de marketingpraat van Apple had ik verwacht dat de capaciteit met deze batterijbesparende maatregel nog wel rond de 97% tot 98% zou liggen, maar dat is niet het geval. Vanwege het toch wel kleine verschil kun je je afvragen of het ‘ongemak’ van een toestel dat nooit helemaal volgeladen wordt, het wel waard is. Je zou het ook door de iPhone zelf kunnen laten regelen, want het batterijbeheer is op zich slim genoeg.

Wat zijn jouw ervaringen hiermee?