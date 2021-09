Zijn voorganger iPhone 12 Pro Max was op te laden op een vermogen van 21 Watt tot 22 Watt als je dezelfde stroomadapter gebruikt. Apple heeft zelf geen informatie gegeven over het hogere wattage. Goed om te weten is dat 27 Watt niet voor de hele oplaadcyclus geldt, maar alleen voor een gedeelte. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hitte. Je bent echter sneller klaar met het opladen van de iPhone 13 Pro Max in vergelijking met het Max-model van vorig jaar. Om er gebruik van te maken heb je een usb-c-naar-Lightning-kabel nodig en een usb-c-adapter van 30 Watt of meer. Apple verkoopt een dergelijke adapter voor 55 euro, maar je kunt ook de adapter van je MacBook gebruiken in combinatie met een geschikte kabel.



Apple geeft zelf aan dat alle iPhones snelladen ondersteunen en in 30 minuten een halfvolle (50%) batterij hebben. Daarna duurt het nog een uur om volledig op te laden. In de video van ChargerLAB zijn de nieuwe bevindingen te zien.

Mogelijk is de iPhone 13 Pro ook op 27 Watt op te laden, maar daar heeft ChargerLAB nog niets over gezegd. Wel is er inmiddels meer bekend over de iPhone 13 mini, die via MagSafe niet het piekvermogen van 15 Watt haalt. De mini blijft net als vorig jaar steken op 12 Watt. Dit blijkt uit een supportdocument. De iPhone 13 mini heeft bovendien de kortste accuduur van alle iPhone 13 modellen. Omdat de iPhone 13 mini een lagere batterijcapaciteit heeft, heeft het mogelijk niet veel impact: een iPhone 13 mini op 12 Watt opladen gaat waarschijnlijk net zo snel als een iPhone 13 op 15 Watt. Het gaat hier om de MagSafe-oplaadsnelheden, die alleen gehaald worden op de originele MagSafe-laders van Apple en goedgekeurde opladers van derden.

Het is dit jaar voor de tweede keer dat Apple geen stroomadapter meelevert in de doos. Je kunt er eentje los kopen voor €55 en die is krachtig genoeg om ook je MacBook Air en je iPads op te laden. Voor de iPhone en iPad volstaat ook een 20 Watt-adapter die €25 kost, maar daarmee haal je dus niet de aangegeven 27 Watt.

Alles over je iPhone snelladen lees je in ons aparte artikel.