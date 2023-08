Gebruikers van de IKEA Home smart-app kunnen (binnenkort) deze app gebruiken om smart home-producten ook buitenshuis te bedienen. De uitrol is al van start gegaan, onder meer in België.

De functie heet Control Anywhere en uit die naam blijkt al wat het doet. Met Control Anywhere kun je de IKEA Home smart-app gebruiken om niet alleen op je eigen wifi-netwerk, maar ook buitenshuis je slimme apparaten van IKEA te bedienen. Dit kon nog niet, ook niet als je een VPN gebruikte.

Control Anywhere van IKEA Home smart

Gebruikers van Apple HomeKit hebben via deze app al overal ter wereld de bediening in handen, maar dat kon gek genoeg nog niet via IKEA’s eigen app. Heb je liever niet te veel apps op je telefoon hebt staan en gebruik je enkel smart home-producten van IKEA? Dan is Control Anywhere een welkome toevoeging. Je kunt de standaardapp van de iPhone dan verwijderen.

In versie 1.16.2 zien we in Nederland slechts een release note over het verhelpen van problemen, maar in bijvoorbeeld België en het Verenigd Koninkrijk wordt Control Anywhere al getest. De release notes maken duidelijk dat de app automatisch schakelt tussen jouw wifi-netwerk en je mobiele netwerk. Het buitenshuis bedienen is in het geval van IKEA vooral handig als je bijvoorbeeld de lampen nog aan hebt laten staan of als je op een warme dag toch liever je rolgordijnen omlaag doet. IKEA verkoopt geen slimme thermostaten of tuinsproeiers, terwijl die eigenlijk ideaal zijn om juist op afstand al te kunnen bedienen.

Bekijk ook Standaardapps verwijderen van je iPhone en iPad Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.

Uitrol naar Nederland

IKEA maakt niet bekend wanneer Control Anywhere naar meer landen wordt uitgebreid. Nederland komt naar verwachting binnenkort aan de beurt. Geen zin om te wachten, maar wil je wel graag al je smart home-producten op afstand bedienen? Daarvoor heb je altijd nog de Woning-app van Apple. Als je slimme apparaten van verschillende merken gebruikt, is dit een erg handige app om het allemaal vanuit één plek te bedienen.