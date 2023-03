De verschillende iPhone 15-modellen zijn de afgelopen weken al veelvuldig voorbij gekomen in diverse renders, gebaseerd op schematische CAD-tekeningen. Inmiddels weten we ook al dat alle iPhone 15-modellen het Dynamic Island krijgen en dat de iPhone 15 Pro-toestellen de grootste wijzigingen in het design krijgen. De informatie uit de CAD-tekeningen is samengekomen in nieuw verschenen dummy’s. Hoewel er uit die dummy’s zelf weinig valt af te leiden, wordt in de video wel getoond of hoesjes van de iPhone 14-serie nog passen.



Dummy’s iPhone 15: passen hoesjes nog?

Allereerst: wat zijn dummy’s ook alweer? Dummy’s zijn niets anders dan niet-werkende mallen van aankomende toestellen. Ze worden vaak vroegtijdig gemaakt op basis van CAD-tekeningen waarin de afmetingen opgenomen zijn. Hoesjesfabrikanten gebruiken dergelijke dummy’s vaak om nieuwe hoesjes te maken en voorgaande modellen te proberen. Het zorgt ervoor dat hoesjesmakers er vroeg bij zijn met nieuwe modellen, nog ver voordat de nieuwe iPhones aangekondigd worden. Dummy’s zijn vaak gemaakt van plastic of metaal en in dit geval van de dummy’s in de iPhone 15-video zijn het 3D geprinte exemplaren. Het zijn dus geen modellen die door Apple zelf gefabriceerd zijn.

Bekijk ook Prototypes, dummy's, concepten en gelekte onderdelen: wat je moet weten over Apple-geruchten Er komen regelmatig geruchten over nieuwe Apple-producten naar buiten. Sommige mensen denken dat het om echte Apple-producten uit de fabriek gaat, maar dat is lang niet altijd het geval. Wat is het verschil tussen gelekte onderdelen, dummy's, prototypes en concepten? Dat leggen we in deze gids uit!

Dat gezegd hebbende: in de ruim 10 minuten durende video van Mac Otakara zien we de vier dummy’s van de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max uitgebreid geïnspecteerd worden. Daar zijn verder geen nieuwe ontdekkingen uit op te maken. Het iets gewijzigde ontwerp met smallere schermranden en meer afgeronde hoeken in de iPhone 15 Pro hebben we de afgelopen tijd al veelvuldig voorbij zien komen. Wat wel uit de video blijkt, is dat iPhone 14-hoesjes lang niet altijd meer goed lijken te passen. Dat komt mede door dit iets gewijzigde ontwerp, maar ook door andere afmetingen. De enige uitzondering hierop lijkt de iPhone 15 Plus: daar lijkt het hoesje van de iPhone 14 Plus als gegoten te zitten. Vanaf 03:00 in de video zijn de cases op de dummy’s te zien.

Uiteraard is dit nog lang geen bevestiging dat de iPhone 15-serie wel of niet backward compatible is met de iPhone 14-hoesjes, want dat weten we pas definitief als de iPhone 15-serie echt aangekondigd is. Zo kan er bijvoorbeeld een afwijking in het 3D-model zitten, waardoor een hoesje niet meer goed past. Hoe dan ook geeft de video van de iPhone 15-dummy’s nog wel een aardig beeld van hoe de line-up eruit gaat zien.

Wil je meer weten over de aankomende modellen? Lees dan onze pagina’s en aparte artikelen over de 2023 iPhone line-up: