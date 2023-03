Tekenen in de Notities-app

Er zijn diverse schets- en tekenapps voor de iPad, die soms ook een tegenhanger op de iPhone hebben. Maar door zich te beperken tot de Notities-app op de iPhone, kon Silverman zich helemaal op de beperkte set aan features concentreren. Sinds eind 2021 maakt de de man elke dag een illustratie en heeft ze samengebracht op de website Notes Art.



Heb je inspiratie voor mogelijke onderwerpen om ook zoiets te beginnen, dan ben je wel even bezig met terugbladeren door alle tekeningen die in de loop van de tijd zijn gemaakt. Silverman heeft een voorkeur voor bizarre kunstwerken en wezens die aan zijn brein zijn ontsproten. In de 20 minuten durende video hieronder is te zien hoe de tekeningen tot stand komen en hoe beperkt de tools eigenlijk zijn.

Voor Silverman zijn de beperkingen juist een zegen. Hij heeft geleerd ermee om te gaan en zegt dat hij zich nu volledig op het wezenlijke kan concentreren. Silverman: “Ik doe alles al op mijn telefoon, dus het was onvermijdelijk dat ik er op een gegeven moment ook op zou gaan tekenen.” Het is leuk om terug in de tijd te gaan en bij de eerste tekeningen te beginnen, om te kijken hoe de tekeningen gaandeweg steeds geraffineerder zijn geworden. Of er ooit een tentoonstelling komt? De afbeeldingen zijn mooi genoeg.

Apple voerde al in iOS 9 (in 2015) tekenfuncties aan de Notitie-app toe. Je kunt nu met je vinger lijnen tekenen in een notitie, zodat je snel een schets kunt maken (of gekke poppetjes tekenen). Onderaan het scherm heb je de keuze uit verschillende tekeninstrumenten en kleuren. Deze tekeningen kun je ook in een apart vlak in bestaande notities zetten. Ben je niet zo lijnvast, dan is het sinds een tijdje mogelijk om in iOS Notities ruitjespapier te gebruiken.