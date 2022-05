Prijs iPhone 14 gaat omhoog

Volgens geruchtenlekker @Shadow_Leak zijn de volledige specs van de iPhone 14 bekend en zou er ook sprake zijn van een prijsverhoging van $100. In de VS kost de iPhone 13 Pro momenteel $999 en dat zou omhoog gaan naar $1.099. Ook bij de andere modellen gaat de prijs omhoog. Het zou te maken hebben met diverse nieuwe features, zoals en 48 megapixelcamera als vervanger van de huidige 12 megapixelcamera die Apple jarenlang heeft gebruikt. Dit geldt uiteraard alleen voor de Pro-modellen. Meer megapixels zorgt dat er foto’s met meer details kunnen worden gemaakt dankzij een proces genaamd ‘pixel binning’. Maar het maak ook 8K-videofilmen op de iPhone mogelijk en dat is een primeur voor Apple.



iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame 6GB+128GB: $1099 🫧 — Sam (@Shadow_Leak) May 6, 2022

De Pro-modellen hebben altijd betere camera’s gehad dan de ‘normale’ modellen maar dit jaar zou Apple extra willen uitpakken. Binnenin vinden we minimaal 128GB opslag zegt deze geruchtenlekker, maar qua geheugen wijkt hij af van anderen: er zou 6GB RAM in zitten en niet 8GB. Het scherm zou 6,06-inch OLED zijn, ook iets waar anderen het niet mee eens zijn. Zo verwacht de doorgaans betrouwbare display-analist Ross Young dat het scherm een tikje groter is. Mogelijk zit er ook een usb-c-poort in voor sneller opladen.

Scenario 1: Alle modellen worden $100/€100 duurder

Als de prijs inderdaad met $100 omhoog gaat heeft dat ook consequenties voor de Europese prijzen. De prijzen zouden er dan als volgt uit zien:

Het zou betekenen dat alle nieuwe iPhone-modellen rond de duizend euro of meer kosten, iets wat niet goed zal vallen bij gebruikers. De hogere prijs wordt ook veroorzaakt door het feit dat de mini niet terugkomt. Die kostte voorheen rond de €800 maar zal worden vervangen door een model met een groter Max-scherm waarvan de prijs vrijwel zeker boven de duizend euro zal liggen.

Scenario 2: Alleen Pro-modellen worden $100/€100 duurder

Een andere optie is dat Apple alleen de prijs van de Pro-modellen verhoogt, aangezien die de meeste technische verbeteringen bevatten. De iPhone 14 kan kan rond de €900 blijven kosten, omdat er geen 48-megapixelcamera in zit en vermoedelijk ook geen nieuwe A16-chip.

De prijzen zouden er dan als volgt uit zien:

Dit tweede scenario lijkt ons het meest aannemelijk. Voorheen was er een prijsverschil van €250 tussen de normale modellen en de Pro-modellen, maar door de komst van de 6,7-inch Max zou dat prijsverschil wegvallen. Door de Pro-modellen duurder te maken kan Apple ze alsnog meer diversificeren. Meer over de iPhone 14 lees je in onze round-up.