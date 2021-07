Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 13 ondersteuning voor omgekeerd draadloos opladen. Dat werd eerder ook al gezegd over iPhones die al te koop zijn. Deze keer zou de nieuwe iPhone grotere spoelen krijgen, onder meer om dit mogelijk te maken. Verder zou de maximale laadsnelheid ook omhoog moeten kunnen.

‘iPhone 13 krijgt grotere spoelen en omgekeerd draadloos opladen’

Ook in het weekend komt er geen einde aan de geruchtenstroom rondom de aanstaande iPhone 13. Ditmaal komt het gerucht van Max Weinbach via EverythingApplePro aan het licht. Hij beweert dat Apple niet stilzit op het gebied van draadloos opladen. Of de geruchten waar zijn, moet nog blijken. Deze bronnen hebben een gemengd track record wat geruchten betreft.



Opladen op hoger wattage

Op dit moment heeft de iPhone 12-serie ondersteuning voor draadloos opladen met een maximum vermogen van 15 Watt. Dat geldt alleen als je gebruik maakt van MagSafe. Gebruik je een gewone draadloze oplader, dan is het begrensd op 7,5 Watt – ook voor oudere iPhones tot en met de iPhone 8. Door gebruik te maken van grotere spoelen zou Apple dit naar 15 Watt kunnen ophogen. Wat de snelheid precies zal zijn, wordt niet gezegd.

De OnePlus 9 Pro, uitgebracht in maart 2021, heeft ondersteuning voor 50W draadloos opladen. Ook Huawei en Xiaomi timmeren flink aan de weg met maximale snelheden van 50W. Het klinkt dus niet gek dat Apple vooruitgang zou willen boeken op dit gebied. Grotere spoelen zouden hiermee kunnen helpen, omdat hitte dan betere kan worden verdeeld. In verband met de veiligheid kan de laadsnelheid dalen bij een te hete batterij.

Omgekeerd draadloos opladen, komt het nu echt?

Vorig jaar waren er geruchten over de komst van omgekeerd draadloos opladen op de iPhone 12. In plaats van alleen stroom ontvangen, zou de iPhone ook stroom kunnen ‘sturen’. Hiermee zou je bijvoorbeeld een AirPods-doosje op de achterkant van je iPhone kunnen leggen om deze op te laden. Helaas bleek dit gerucht niet waar voor de iPhone 12.

Dit jaar hebben we al enkele geruchten omtrent draadloos opladen besproken. Eén van deze geruchten beweerde juist dat Apple voorlopig geen omgekeerd draadloos opladen in de iPhone zou bouwen, aldus Bloomberg. Het is daarom slecht te beoordelen hoe betrouwbaar Max Weinbach en EverythingApplePro deze keer zijn. De twee beoordelen deze toevoeging overigens wel als ‘misschien’ en geven dus geen volledige zekerheid.

Apple zou overigens wel plannen hebben om draadloos opladen én omgekeerd draadloos opladen naar de iPad Pro 2022 te brengen. Verder werkt het bedrijf vermoedelijk aan een iPhone battery pack met draadloos opladen. Hoe het ook zal zijn: Apple lijkt in ieder geval niet stil te zitten dit gebied. Het is overigens al mogelijk om je iPhone via een kabel op te laden vanaf je iPad Pro.