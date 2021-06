Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro voor 2022 die geschikt is voor draadloos opladen. Ook omgekeerd opladen is daarmee mogelijk.

Apple heeft pas net de nieuwe iPad Pro 2021 uitgebracht (sommige kopers wachten nog op hun bestelling) of het volgende gerucht over het model van 2022 verschijnt alweer online. Deze keer blikt Mark Gurman van Bloomberg vooruit op aankomende iPads, waaronder de volgende iPad Pro 2022. Deze krijgt voor het eerst sinds 2018 een nieuw design, want er komt namelijk een glazen achterkant op. Hierdoor is draadloos opladen op de iPad Pro 2022 mogelijk.



‘Draadloos opladen op iPad Pro 2022’

Apple heeft al sinds 2017 draadloos opladen op de iPhone. Apple stapte daarvoor over van een aluminium achterkant naar een glazen achterkant, omdat er anders geen contact gemaakt kan worden. Die verandering staat nu ook de iPad Pro 2022 te wachten, aldus Bloomberg. Het is onduidelijk wat voor type glas Apple voor de achterkant van de iPad Pro gepland heeft. Voor iPhones gebruikt Apple nu twee soorten, namelijk glimmend glas (onder andere iPhone 12) en matglas (onder andere iPhone 12 Pro). Voor de iPad Pro ligt matglas het meest voor de hand, al geeft de bron daar geen uitsluitsel over.

Met de komst van draadloos opladen kun je de iPad op een oplaadmat leggen om hem op te laden zonder kabel. Het voordeel daarvan is ook dat je de Thunderbolt-aansluiting tegelijkertijd voor iets anders kan gebruiken. Bij de iPad Pro kun je hier onder andere externe schijven, displays en andere accessoires mee verbinden. In combinatie met draadloos opladen kun je de iPad dus even goed van stroom blijven voorzien.



De huidige iPad Pro’s hebben een aluminium achterkant

Apple zou een soortgelijk MagSafe-systeem voor de iPad Pro in ontwikkeling hebben. Of het om precies dezelfde soort MagSafe-aansluiting als op iPhones gaat, is niet helemaal duidelijk. Feit blijft wel dat draadloos opladen langzamer gaat dan opladen met een gewone kabel. Apple’s ontwikkeling van de nieuwe tablet zit nog in een vroeg stadium, dus de plannen kunnen nog wijzigen.

‘iPad Pro 2022 ook met omgekeerd opladen’

Tegelijkertijd test Apple voor de iPad Pro ook omgekeerd opladen. Dat betekent dat je een iPhone achterop de iPad Pro kan leggen om die van stroom te voorzien. De iPad laadt daarmee dus draadloos de iPhone op. Dit werkt mogelijk ook voor andere accessoires, zoals een AirPods-doosje. Het is nu al mogelijk om een iPhone via een kabel op te laden via een iPad Pro.

Apple heeft deze technologie de afgelopen jaren meermaals getest op iPhones, om bijvoorbeeld je AirPods of Apple Watch op te laden. Maar die functie is er nooit gekomen en het is onduidelijk of Apple dit ooit nog van plan is. Het voordeel van de iPad is dat deze een grotere batterij heeft.