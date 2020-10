Omgekeerd opladen van AirPods?

In de documenten schrijft Apple dat de iPhones van 2020 een draadloze oplaadfunctie hebben, waarmee je op de achterkant andere accessoires kunt opladen. Daarbij wordt gesproken over WPT-laden (Wireless Power Transfer) op een frequentie van 360 kHz. Tot nu toe zou één accessoire daarvoor geschikt zijn, schrijft Apple: “Het enige accessoire dat momenteel kan worden geladen door iPhones is een extern, potentieel toekomstig Apple-accessoire.” Het zou daarbij kunnen gaan om nieuwe AirPods of om de AirTags.



Mark Gurman van Bloomberg speculeert dat Apple de nieuwe AirPods zou kunnen voorzien van een magnetische opbergcase. Je zou dan de AirPods met MagSafe kunnen opladen op de achterkant van een iPhone 12.

In 2019 werd ook al gesproken over opladen van accessoires op de achterkant van de iPhone 11-modellen. iFixit trof in de iPhone 11 ook een aantal componenten aan die voor draadloos opladen in twee richtingen bedoeld waren, maar die onderdelen waren nog niet af en het werkte niet. Analist Ming-Chi Kuo zei dat de functie later was verwijderd, omdat het opladen niet efficiënt genoeg ging. Met de huidige MagSafe Charger (zie review) lijkt Apple het draadloos opladen in de vingers te hebben: het is weliswaar een prijzig accessoire, maar er zijn tot nu toe geen klachten en het opladen lijkt snel en veilig te gebeuren.

Momenteel is het omgekeerd opladen nog uitgeschakeld op de iPhone 12-modellen, maar mogelijk kan Apple het op afstand activeren als de volgende generatie AirPods in de winkels ligt. Daarop zullen we nog wel tot volgend jaar moeten wachten. Alles over de AirPods van 2021 lees je in onze round-up.