Er is een wereldwijd chiptekort, waardoor de levering van iPads en Macs deze zomer wel eens in het gedrang kan komen. Maar ook Apple Watch-laders blijken een knelpunt te zijn.

Accessoiremakers die een Apple Watch-dock of lader willen maken, zitten met een probleem. Ze zijn aangewezen op Apple, want alleen met de officiële oplaadpuck kun je je smartwatch opladen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zitten kleine accessoiremakers met een probleem omdat de speciale oplaadschijfjes moeilijk te krijgen zijn.



Deze schijfjes worden ingebouwd in accessoires van derden, zoals docks, laders en powerbanks die speciaal voor de Apple Watch zijn gemaakt. Omdat de Apple Watch niet met standaard Qi -laders werkt, zijn fabrikanten sterk afhankelijk van Apple . Zelf een soortgelijke puck maken kan en mag niet. Daardoor kunnen de fabrikanten hun producten niet uitbrengen.

Vooralsnog is er weinig van te merken: er is momenteel nog genoeg aanbod van opladers. Maar het kan wel betekenen dat nieuwe modellen langer op zich laten wachten. Het zou allemaal te maken hebben met de pandemie, waardoor veel ontwikkelingen in 2020 stilstonden. We merken daar nu de gevolgen van. Apple’s eigen laders zijn nog gewoon overal op voorraad, maar bij accessoires van derden kun je met onverwachte vertragingen te maken krijgen.

Of de tekorten ook invloed zullen hebben op de verkoopcijfers van Apple zullen we op 27 juli merken. Dan presenteert Apple de nieuwste kwartaalcijfers. De grootste tekorten worden echter in de zomermaanden verwacht, dus het effect zal wellicht pas dit najaar blijken uit kwartaalcijfers. Apple heeft al wel gewaarschuwd dat er tussen de $3 en $4 minder omzet wordt verwacht vanwege voorraadproblemen met iPads en Macs.