De Apple Watch Series 7 wordt het eerste Apple-product dat gebruik maakt van 60,5GHz draadloze dataoverdracht. In FCC-documenten, gevonden door MacRumors, wordt dit bevestigd. Hiermee kan de smartwatch bestanden overdragen met een snelheid tot 480 Mbps. Het zou ideaal zijn voor backups en supersnelle over-the-air updates.



60,5GHz draadloze data in Apple Watch Series 7

Het is zeer aannemelijk dat je als klant van de aankomende Apple Watch Series 7 niets zal hebben aan deze nieuwe ‘functie’. Het vermoeden is dat Apple deze mogelijkheid alleen intern zal gebruiken om bijvoorbeeld Apple Watches draadloos te kunnen wissen. Dat moet nog officieel worden bevestigd. Apple heeft op dit moment nog geen pagina met technische specificaties van de nieuwste Apple Watch online staan.

Al sinds de eerste Apple Watch heeft Apple extra functies beschikbaar voor intern gebruik. In de onderste gleuf voor het Apple Watch-bandje zit een poort waar alleen Apple bij kan. Het is de vraag of de Apple Watch Series 7 ook nog zo’n poort heeft, of dat de 60,5GHz-ondersteuning de vervanger wordt. Mogelijk is de interne ruimte in de horlogekast te krap geworden in combinatie met het nieuwe, grotere scherm.

Bekijk ook Dit is de Apple Watch Series 7: nieuw model met groter scherm gepresenteerd Apple heeft de Apple Watch Series 7 officieel aangekondigd. Dit nieuwe model van de Apple Watch heeft een groter scherm en komt in twee nieuwe formaten. Lees snel verder om meer te lezen over de nieuwe functies, het design, de release en meer.

Speciaal dock genaamd ‘A2687’

Om de draadloze dataoverdracht mogelijk te maken moet de Apple Watch verbonden zijn met een dock. Vermoedelijk zal dit dock enkel stroom leveren zodat de Apple Watch batterij niet leegraakt tijdens het proces. Er is nog maar weinig bekend over het dock, behalve dat het werkt met usb-c en de Apple Watch magnetisch op zijn plek houdt. Het modelnummer is A2687. De onderstaande tekening is het enige wat de FCC naar buiten brengt.

Dataoverdracht voor diagnose

Een voordeel van draadloze diagnostische overdracht is dat een Apple Store-medewerker sneller klaar is. Het is gemakkelijker te doen dan de huidige methode, waarbij de medewerker de Apple Watch op een dock moet leggen, de bandjes eraf halen, een minuscule poort openen en een kabel verbinden. Bovendien is er minder kans dat er iets stukgaat in het proces.

Het is vooralsnog dus onduidelijk of je als eigenaar ook iets zult hebben aan deze nieuwe module. De ontwikkeling is interessant, aangezien Apple ook van plan zou zijn om een iPhone zonder Lightning-poort uit te brengen. De Apple Watch zou een manier kunnen zijn om de productie van dergelijke modules in hoge aantallen te testen.

De Apple Watch Series 7 wordt in het najaar verwacht. Apple heeft nog geen datum bekendgemaakt. We verwachten de release in oktober of november. De prijs van het nieuwe toestel zal vermoedelijk gelijk zijn aan de huidige modellen.