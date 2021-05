De website MacRumors kreeg schema’s van de iPhone 13 in handen en concludeert daaruit dat de toestellen dikker worden dan de huidige iPhone 12. De iPhone 13 en iPhone 13 Pro zouden van 7,4 mm naar 7,57 mm gaan, een toename van 0,17 mm. Voor de meeste mensen is dat overigens nauwelijks merkbaar. Wat wel meer opvalt is dat de camerabult een stuk dikker wordt. Dit gaat van een huidige 1,5 mm en 1,7 mm naar respectievelijk 2.51 mm en 3,65 mm. In de tabel hieronder kun je zien dat de toename best fors is, vooral bij de Pro. De camerabult wordt dikker om te voorkomen dat de lenzen te ver uisteken. In plaats van losse lenzen die uit de behuizing steken zoals bij de iPhone 12-serie zou Apple de camerabult zelf dikker willen maken.



De camerabult wordt bovendien groter en lengte en breedte, iets wat vooral bij de iPhone 13 Pro te zien zal zijn. Daar groeit de uitstulping aan de achterkant naar maar liefst 36 x 37 mm waardoor het qua grootte meer op de Pro Max gaat lijken. De overige afmetingen zijn in de tabel te zien.

iPhone 12 iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Toesteldikte 7,4 mm 7,57 mm 7,4 mm 7,57 mm Camerabult dikte 1,5 mm 2,52 mm 1,7 mm 3,65 mm Camerabult omvang 28 x 30 mm 29 x 29 mm 28 x 30 mm 36 x 37 mm

Er is ook goed nieuws

Misschien klinkt dit allemaal niet zo best, omdat alles groter en dikker lijkt te worden. Maar er valt ook een lichtpuntje te ontdekken, zo merkt MacRumors op. Het feit dat de camerabult op de iPhone 13 Pro zo groot wordt, wekt de hoop dat beide Pro-modellen dezelfde cameratechnologie krijgen. Je hoeft dan geen Pro Max-model meer aan te schaffen om de best mogelijke camera met sensor shift stabilisatie en een verbeterde telefotolens te krijgen. Bij de iPhone 12-serie staan veel mensen dan ook in dubio: voor de beste camera moet je de iPhone 12 Pro Max hebben, maar die is een stuk groter en duurder.

Dat kan bij de iPhone 13 Pro-modellen worden rechtgetrokken. Apple zou in beide modellen sensor-shift stabilisatie kunnen toepassen, voor zowel de groothoek- als de ultragroothoeklens. Er zijn geen aanwijzingen dat de iPhone 13 Pro Max betere specs krijgt voor de camera.

De iPhone 13-serie zou ook een kleinere notch en Touch ID kunnen krijgen. Daarnaast wordt gesproken over een 120Hz-scherm, maar alleen op de Pro-modellen. Vanwege de grotere camerabult moeten diverse knoppen wellicht verplaatst worden. De zijknop komt iets lager op de iPhone 13-serie, terwijl de mute- en volumeknoppen ook iets omlaag schuiven.

De schema’s zijn volgens MacRumors afkomstig van een betrouwbare bron die ervaring heeft met Apple’s designplannen. Ze worden gebruikt door accessoiremakers, die alvast een eerste lading cases voor de nieuwe toestellen kunnen maken. Vaak kloppen de schema’s wel, maar er kunnen ook kleine afwijkingen in zitten.