Naast de grote nieuwe functies en verbeteringen, zijn er ook nog tal van kleinere ontdekkingen over de iPhone 13 gedaan. In dit artikel zetten we 9 kleine belangrijke details van de iPhone 13-serie op een rij.

Details: 9 belangrijke iPhone 13-ontdekkingen

De iPhone 13-serie bestaat wederom uit vier modellen: de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Naast de verbeterde camera’s, de nieuwe kleuren en de snellere chip, heeft Apple ook nog allerlei kleine verbeteringen toegevoegd. Maar er zijn in sommige gevallen ook wat kleine beperkingen als je voor een specifiek model kiest.



#1 Ondersteuning voor dubbele eSIM

De iPhone 13-serie biedt voor het eerst ondersteuning voor een dubbele eSIM . Normaal gesproken had je voor dualsim op de iPhone zowel een eSIM als een nanosimkaart nodig, maar nu kun je er ook voor kiezen om van twee providers allebei een eSIM te gebruiken. Dat komt in verschillende situaties van pas, bijvoorbeeld als je voor zowel werk als privé een eSIM wil gebruiken. Ook is dit handig als je voor je eigen privénummer een eSIM gebruikt en je in het buitenland bent en daar een eSIM-datasimkaartje wil gebruiken.

Bekijk ook Alle iPhone 13-modellen hebben dubbele eSIM De iPhone 13-serie is voorzien van dubbele eSIM, zodat je twee virtuele simkaarten tegelijk kunt gebruiken. Dit zijn de eerste iPhones waarbij dat kan.

#2 De notch is smaller, maar wel iets dikker

Zoals voorspeld was, is de notch in de iPhone 13-modellen iets smaller dan voorheen. De notch is volgens Apple zo’n 20% smaller, doordat de oorspeaker tegen de behuizing aan zit. Maar wat Apple er niet bij vertelt, is dat de inkeping ook iets dikker is. Het verschil is klein: uit vergelijkingsafbeeldingen lijkt het te gaan om ongeveer 1mm.



Afbeelding via 9to5Mac

#3 Verder optisch inzoomen met telelens

Apple heeft de camera in de iPhone 13-serie op diverse plekken verbeterd. Zo zitten er betere groothoek- en ultragroothoeklenzen in en zijn alle modellen voorzien van beeldstabilisatie met sensorverschuiving. Maar wat we nog extra willen uitlichten, is dat de iPhone 13 Pro-modellen een betere telelens hebben. Op zowel de iPhone 13 Pro als de iPhone 13 Pro Max kun je nu 3x optisch inzoomen. Bij de iPhone 12 Pro had je nog 2x optisch inzoomen en bij de iPhone 12 Pro Max was dit 2,5x.

#4 Langere batterijduur

Alle modellen zijn voorzien van een betere batterij. Apple stipte dit al aan tijdens de keynote, maar we willen graag nog de exacte cijfers met je mededelen:

iPhone 13: tot 19 uur video afspelen (+2 uur, was 17 uur)

iPhone 13 mini: tot 17 uur video afspelen (+2 uur, was 15 uur)

iPhone 13 Pro: tot 22 uur video afspelen (+5 uur, was 17 uur)

iPhone 13 Pro Max: tot 28 uur video afspelen (+8 uur, was 20 uur)

#5 Alle modellen vanaf 128GB opslag, tot 1TB op Pro-modellen

Het goede nieuws is dat je in alle modellen nu standaard 128GB opslag krijgt, dus ook bij de standaard iPhone 13 en iPhone 13 mini. Daar is nu ook de 512GB optie bijgekomen. Bij de Pro-modellen kun je zelfs nog verder gaan: daar is 1TB als optie erbij gekomen. Maar je betaalt daar wel een flinke meerprijs voor. In vergelijking met de 128GB-versie betaal je €580,- extra. Dat is overigens wel een stuk minder dan de meerprijs bij de 1TB iPad Pro: daar betaal je €770,- extra.

#6 A15-chip in Pro-modellen iets beter

Voor het eerst maakt Apple een kleine aanpassing in de A15-chip tussen de verschillende modellen. In de iPhone 13 Pro-serie zit een iets betere versie van Apple’s nieuwste chip. De A15 in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max heeft een 5-core GPU. Dat is de grafische processor. In de iPhone 13 en iPhone 13 mini zit een 4-core GPU. De andere specificaties voor de CPU zijn wel gelijk: een 6-core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores.

De GPU wordt vooral gebruikt voor veel grafisch zware taken, zoals foto- en videobewerking en games. De extra GPU-core in de Pro-modellen wordt vermoedelijk gebruikt voor de ProRes-videobewerking.

#7 ProRes-beperking met 128GB model

Apple gaat via een software-update ProRes aan de iPhone 13 Pro-serie toevoegen. Daarmee kan je filmen met betere kleuren en minder compressie. Deze techniek wordt vooral gebruikt in de professionele filmindustrie. Maar het maakt daarbij wel verschil welke uitvoering van de iPhone 13 Pro je gebruikt. Op de 128GB-model ben je beperkt tot 1080p resolutie met 30 frames per seconde. In alle andere hogere opslagcapaciteiten kun je wel in 4K-resolutie met 30 frames per seconde ProRes opnemen.

Apple voegt daarnaast de Filmmodus toe (Cinematic Mode), waarmee je tijdens het filmen van diepte en focus kan wisselen zoals dat ook vaak in films gebeurd. Maar op alle modellen ben je dan wel beperkt tot 1080p met 30 frames per seconde.

#8 mmWave 5G alleen in Amerikaanse modellen

Vorig jaar introduceerde Apple voor het eerst 5G op de iPhone. Wat daarbij opviel was dat alleen de Amerikaanse modellen mmWave 5G ondersteunen. Dit is de veel snellere versie van 5G, dat pas over een paar jaar door Nederlandse providers ondersteund wordt. Hoewel er geruchten gingen dat de iPhone 13-serie in meer landen mmWave zou ondersteunen, is dat niet het geval. De mmWave-support is nog altijd exclusief voor de Amerikaanse iPhone 13-modellen. In Nederland en België wordt dus de uitvoering met standaard 5G verkocht.

#9 Zwaarder en dikker dan iPhone 12-serie

Meestal kiest Apple bij de nieuwste iPhones voor een slankere en lichtere behuizing. Maar dat is bij de iPhone 13-serie anders. In vergelijking met de iPhone 12-modellen zijn de nieuwe iPhones niet alleen dikker, maar ook iets zwaarder. Dit zijn de cijfers:

iPhone 13: Diepte: 7,65mm (was 7,4mm) Gewicht: 173 gram (was 162 gram)

iPhone 13 mini: Diepte: 7,65mm (was 7,4mm) Gewicht: 140 gram (was 133 gram)

iPhone 13 Pro: Diepte: 7,65mm (was 7,4mm) Gewicht: 203 gram (was 187 gram)

iPhone 13 Pro Max: Diepte: 7,65mm (was 7,4mm) Gewicht: 238 gram (was 226 gram)



De pre-order van de iPhone 13 begint op vrijdag 17 september bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.