De iPhone 13-serie is voorzien van dubbele eSIM, zodat je twee virtuele simkaarten tegelijk kunt gebruiken. Dit zijn de eerste iPhones waarbij dat kan.

Dubbele eSIM op iPhone 13

In totaal kun je dus drie abonnementen gebruiken in je iPhone 13-toestel: de normale nano-SIM en twee eSIMs van verschillende aanbieders. Je hebt hiervoor geen fysieke simkaart meer nodig. Eerdere modellen boden alleen de mogelijkheid om één eSIM naast de nano-SIM te gebruiken. Het betekent uiteraard wel dat je rekening ermee moet houden dat je op alle lijnen bereikbaar bent en weet welk er belt.



De Apple iPhone 13 zal bij veel providers zonder fysieke simkaart worden geleverd. Providers die dat ondersteunen zullen dan aanraden om de eSIM te gebruiken om te activeren. Dat scheelt in de distributie: providers kunnen de iPhones kunnen meteen naar de klant sturen, zonder er eerst een simkaart bij te hoeven stoppen. Omdat eSIM-activatie online gebeurt heb je wel een wifi-verbinding nodig als je je toestel in gebruik neemt.

Dubbele eSIM in alle landen

De dubbele eSIM geldt voor alle markten, meldt Apple. Alleen in China geldt een uitzondering: dit was het enige land waar iPhones met twee fysieke simkaartsleuven worden verkocht. Apple voegde eSIM-ondersteuning in 2018 voor het eerst toe bij de iPhone XS en iPhone XR.

In een supportdocument legt Apple uit hoe je een eSIM moet activeren en wissen. Op dit punt is er niets veranderd.

eSIM niet bij alle providers

Om gebruik te kunnen maken van eSIM moet je provider dit natuurlijk wel ondersteunen. In Nederland bieden Vodafone, KPN, Simyo en T-Mobile dit aan, maar bij Tele2 grijp je mis. Ook zit je bij alle budgetproviders aan een fysieke simkaart vast. In België kun je terecht bij Orange, Proximus en Mobile Vikings. Eventueel kun je gebruik maken van een internationale aanbieder zoals Flexiroam, maar die zijn voor dagelijks gebruik vaak te duur. Bekijk ons overzicht eSIM vergelijken om te zien welke aanbieders er zijn en wat ze in rekening brengen. Bij de normale providers zoals Vodafone en KPN betaal je niets extra’s voor de eSIM, maar je kunt wel te maken krijgen met een eenmalig bedrag om aan te vragen (een paar euro).

De iPhone 13-serie is dinsdag aangekondigd op Apple’s California Streaming-event en omvat vier modellen die vergelijkbaar zijn met de iPhone 12-serie. De iPhone 13 pre-order begint op vrijdag 17 september en de eerste toestellen worden op vrijdag 24 september uitgeleverd.