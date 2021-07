Volgens de geruchten, gepubliceerd door DigiTimes, zouden eigenaren van de iPhone 13 nog beter kunnen internetten met WiFi 6E. Dit toestel wordt in september 2021 verwacht.



WiFi 6E in de iPhone 13

Hoewel nog niets is bevestigd tot het moment van de aankondiging, lijkt de stap naar WiFi 6E logisch. Het is de nieuwe standaard op het gebied van draadloos internet en borduurt verder op de WiFi 6 standaard die de iPhone 11 al ondersteunt. Toch zal de wereld niet plots veranderen als de nieuwe iPhone een WiFi 6E-antenne krijgt.

Met WiFi 6E kun je meer gegevens draadloos overdragen via de nieuwe 6GHz frequentieband. Dat werkt alleen goed op kortere afstanden zonder muren, dus één router is niet geschikt voor een groot huis. De WiFi 6E-standaard biedt nog wel ondersteuning voor de inmiddels bekende 2,4GHz en 5GHz frequentiebanden.

Wat betreft gebruik met de iPhone zou je kunnen verwachten dat je minder vertraging hebt bij FaceTime, bellen via WiFi en bij het overzetten van grote bestanden, zoals het downloaden van een game. Uiteraard is het wel belangrijk dat de verzendende partij ook een goede verbinding heeft.

Nog niet de norm

Voordat je een bepaalde WiFi-standaard kunt gebruiken, moet zowel je toestel als de router ondersteuning bieden. Lang niet iedereen koopt voor iedere nieuwe WiFi-standaard ook meteen een nieuwe router. Op dit moment zijn er enkel aankondigingen van dergelijke routers en die gaan honderden euro’s kosten zodra ze te koop zijn. Het duurt daarom nog wel even tot WiFi 6E gebruikelijk is, maar aangezien iPhones relatief lang meegaan zou het een goede ontwikkeling zijn als Apple hier nu al op inspeelt.

Meer informatie en uitleg over WiFi 6E en welke routermerken al aankondigingen hebben gedaan, vind je ook bij iCulture. Ben je nu op zoek naar een nieuwe router en hoef je niet per se te wachten op WiFi 6E? Bekijk dan onze tips voor het kopen van een router.