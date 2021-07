Ieder jaar worden nieuwe emoji getekend en gepubliceerd. Vanwege World Emoji Day is het weer zover met de aankondiging van Emoji 14. 102 nieuwe emoji zijn aan de beurt om over gestemd te worden later in het jaar. Ook dit jaar zien we meer gemengde huidskleuren. Zo is de handen schudden-emoji binnenkort ook te mixen. Er komen dus nóg meer bij, maar gelukkig zijn emoji makkelijker te zoeken.



Nieuwe emoji van 2021

Van een smeltend gezicht tot een trol: wij denken dat er wel een paar plakkers tussen de nieuwe emoji zitten. De emoji die we nu zien, zijn enkel schetsen. Dat wil zeggen dat bedrijven zoals Apple en Google hier hun eigen versie van gaan maken. Voordat ze dat doen, zal er een stemming plaatsvinden over de concepten. In september zal het Unicode Consortium zich buigen over de emoji, maar we verwachten dat er niets tot weinig zal veranderen.

Dit jaar zien we ook dat emoji diverser worden. Zoals gezegd kunnen meer emoji worden gemixt qua huidskleur, maar ook aan genderidentiteit is gedacht. Zo wordt dit jaar Zwangere man en Zwangere persoon geïntroduceerd, voor zwangeren die zich niet als vrouw identificeren. Emojipedia benadrukt dat bijna alle emoji nu een genderneutrale optie hebben.

Zoals gebruikelijk worden ook enkele alledaagse objecten toegevoegd, zoals een vogelnest met en zonder eieren, koraal, een glijbaan, een discobal, een lege batterij en nog meer. Voor een volledig overzicht kun je bij Emojipedia terecht. Schrik overigens niet van het getal 102, want dat is inclusief alle huidskleuren per nieuwe emoji.

Het is nog niet bekend wanneer Apple de emoji precies implementeert. We verwachten dat dit in een versie van iOS 15 gebeurt. Dat kan iOS 15.1 of iOS 15.2 zijn, enzovoorts. Uiteraard lees je op iCulture alles wat nieuw is in toekomstige software-updates.

Wereld Emoji Dag: zaterdag 17 juli 2021

Aanstaande zaterdag is het weer Wereld Emoji Dag. Omdat de aankondiging van Emoji 14 later plaatsvindt vanwege de pandemie, besluit Emojipedia om de feestdag zaterdag samen te laten gaan met een stemming: wat is jouw favoriete nieuwe emoji?

Je kunt nu al stemmen op de website van de World Emoji Awards. Aanstaande zaterdag maakt de organisatie de winnende emoji bekend. Je kunt de uitslag volgen op Twitter. Welke emoji is jouw favoriet? Ga je voor koraal in het kader van klimaatverandering? Kies je voor de persoon met de kroon vanwege genderneutraliteit?

