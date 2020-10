De iPhone 12 is voorzien van 5G-functie. In de statusbalk kun je zien of 5G actief is, maar die weergave blijkt niet altijd te kloppen. Apple heeft er namelijk voor gekozen om het best mogelijke beschikbare netwerk aan te geven, ook als je in werkelijkheid aan het internetten bent op 4G.

We ontvingen bericht van iCulture-lezer Marco, die 5G op zijn iPhone 12 zag staan, hoewel er helemaal geen 5G in zijn abonnement zit. Marco is klant bij T-Mobile en beschikt nog over een wat ouder Unlimited-abonnement. T-Mobile geeft bij de huidige Unlimited-abonnementen gratis toegang tot het 5G-netwerk, maar dat is niet het geval bij sommige eerder afgesloten Unlimited-abonnementen. Uit een screenshot die Marco met ons deelde, blijkt dat hij voor €2 extra toegang tot het 5G-netwerk kan krijgen. Maar hoe kan het dan dat de iPhone toch 5G aangeeft?



Het hele voorval deed ons denken aan een test van 5G-netwerken die Tweakers in september heeft uitgevoerd. Met de op dat moment beschikbare 5G-toestellen Galaxy S20, OnePlus Nord, Moto G 5G Plus en Xiaomi Mi 10 Lite werd gekeken of je wel echt 5G hebt als het toestel dat aangeeft in de statusbalk. Bij Vodafone stond in 30 procent van de gevallen onterecht 5G in beeld terwijl het toestel in werkelijkheid verbonden was met een 4G-mast. Bij T-Mobile stond er zelfs in 55 procent van de gevallen onterecht 5G in beeld. Het netwerk van KPN bood tijdens de test te weinig dekking voor 5G om goed te kunnen testen.

Bij de toestelfabrikanten bleek Samsung het meest eerlijk en OnePlus en Xiaomi het meest oneerlijk. Zij toonden het vaakst 5G in de statusbalk, terwijl dat helemaal niet zo was. De ‘valse’ weergave is dus zowel bij providers als bij toestelfabrikanten verschillend.

Nou hadden we gehoopt dat Apple het wat netter zou aanpakken met de iPhone 12 en alleen 5G in de statusbalk zou tonen, als er ook echt verbinding is met het 5G-netwerk. Maar dat blijkt niet het geval. Apple heeft een bijzondere keuze gemaakt.



Het 5G-testlab bij Apple.

iPhone 12 toont best beschikbare netwerk

The Verge ontdekte dat de iPhone bij verbinding met een 4G/LTE-netwerk toch het 5G-icoon in de statusbalk laat zien. Het is een indicator voor het best beschikbare netwerk op jouw locatie. Pas wanneer je een film gaat downloaden of een andere datahongerige toepassing start zal daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van 5G.

The Verge schrijft:

What’s weird is that when the iPhone is limiting you to LTE speeds, it will still display the 5G icon in the status bar. It’s now an indicator of the best speed available to you, not the actual type of connection that’s actively in use.

Om te testen staken we een prepaid kaartje van T-Mobile in de iPhone 12. Ook dan is het mogelijk om 5G On in te schakelen, ook al hebben we helemaal geen toegang tot het 5G-netwerk. Je kan in dat geval 5G in de statusbalk te zien krijgen, terwijl je het helemaal niet hebt.

Hoe weet je zeker dat je 5G hebt?

Standaard staat de iPhone 12 ingesteld op Smart Data, waarbij automatisch geschakeld zal worden tussen 4G en 5G, afhankelijk van je behoeften. Wil je zeker weten dat je 5G hebt, dan kun je het volgende doen:

Zet in bovenstaand scherm 5G On aan. De iPhone zal in dat geval altijd gebruik maken van 5G, als er op jouw locatie 5G-dekking beschikbaar is. Dit knabbelt uiteraard wel wat aan je gebruiksduur: de batterij gaat zo’n 2 uur korter mee, blijkt uit de eerste metingen. Ook heb je geen garantie dat je altijd op 5G zit, want op plekken waar het netwerk nog niet is uitgerold zal de iPhone altijd terugvallen naar 4G.

De iPhone zal in dat geval altijd gebruik maken van 5G, als er op jouw locatie 5G-dekking beschikbaar is. Dit knabbelt uiteraard wel wat aan je gebruiksduur: de batterij gaat zo’n 2 uur korter mee, blijkt uit de eerste metingen. Ook heb je geen garantie dat je altijd op 5G zit, want op plekken waar het netwerk nog niet is uitgerold zal de iPhone altijd terugvallen naar 4G. Check of jouw databundel daadwerkelijk 5G biedt. Bij het voorbeeld van Marco hierboven werden we aanvankelijk op het verkeerde been gezet. T-Mobile bood toch bij alle Unlimited databundels 5G gratis aan? Dat blijkt dus niet altijd het geval, bijvoorbeeld als je een ouder type bundel hebt. Je kunt dit het best controleren door in te loggen bij je provider en te kijken of je een extra bundel kunt afsluiten. Bij T-Mobile en Vodafone betaal je €2 extra voor 5G-toegang, als jouw abonnement het niet standaard bevat. Bij KPN is het gratis bij alle abonnementen, maar zoals je in de grafiek van Tweakers kon zien, zul je bij KPN maar zelden op 5G zitten.



Deze maximale downloadsnelheid is in Nederland nog niet haalbaar (en in de VS alleen op maar een paar plekken als je op de juiste straathoek staat). Vodafone belooft maximaal 1 Gbps maar in de praktijk haalden we niet meer dan 400 Mbps.

Doe een snelheidstest. Helaas biedt dit ook niet altijd 100% zekerheid. Het kan namelijk zijn dat jouw 5G-mast net iets ongunstiger staat ten opzichte van de 4G-mast. Zo lieten we eerder in onze iPhone 12 eerste indruk zien dat 4G soms hogere snelheden geeft dan 5G. In Nederland bieden de 4G-netwerken vaak al erg goede dekking (in tegenstelling tot Duitsland), dus een hoge snelheid is niet altijd een bewijs dat je op 5G zit.

Zit je bij een budgetprovider zoals Simyo of Hollandsnieuwe? Dan weet je in ieder geval één ding zeker: je hebt geen 5G, hoe graag je ook zou willen. Deze providers bieden namelijk alleen 4G-bundels aan met snelheden die wisselen tussen 5 Mbps (!) en 256 Mbps.

Op het gebied van budgetproviders was er trouwens deze week goed nieuws: dochterbedrijf Ben van T-Mobile zet nu alle klanten over naar het 4G-netwerk. Sinds 2014 konden klanten van Ben tegen meerprijs gebruik maken van 4G. Toch zitten veel klanten nog op een oud 3G-abonnement, maar daar komt nu een einde aan: alle klanten zullen worden overgezet.

Zoek je een 5G-provider? Check dan eens onze round-up van snelheden bij de diverse providers en kijk bij welke providers je 5G-bundels kunt afsluiten (spoiler: het zijn er niet veel).