Er is weer iets nieuws om naar uit te kijken op Apple TV+. Vanaf 19 juni is er Dads, een documentaire over vaders. Mooi op tijd voor vaderdag, dat op 21 juni wordt gevierd.

Dade-documentaire op Apple TV+

Vandaag is het moederdag, maar Apple kijkt alvast vooruit naar vaderdag op 21 juni. Twee dagen eerder gaat op Apple TV+ de documentairefilm Dads in premiere. Het is een 80 minuten durende documentaire van Bryce Dallas Howard, dochter van filmmaker en acteur Ron Howard, die ook in de film voorkomt. Howard probeert te ontdekken wat de moderne betekenis van een vader is en heeft daarvoor allerlei mensen geïnterviewd, zowel bekend als onbekend. Zo krijg je meer inzicht in de vader-kind-relatie van bekende sterren, maar ook hoe dit wordt beleefd in andere landen zoals Brazilië en Japan.



Andere bekende gezichten die in Dads langskomen zijn Jimmy Fallon, Judd Apatow, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Kimmy Kimmel, Conan O’Brien, Patton Oswalt en Will Smith. Bryce en haar vader produceren de film, terwijl als uitvoerend producenten Kelly Mullen, Giles Morrison, Sara Bernstein, Marc Gilbar en Meredith Kaulfers op de payroll staan. Apple kocht de rechten voor de wereldwijde distributie aan op het Toronto Film Festival 2019.

Het is bedoeld als humorvolle film, maar het gaat niet alleen over blije onderwerpen. Ook de stress van het opvoeden van kinderen en de verantwoordelijkheden van een ouder komen aan bod. Het is voor Apple de eerste film die uit de samenwerking met Imagine Entertainment voortkomt, de productiemaatschappij van Brian Grazer en Ron Howard.

My first feature documentary film, DADS, is coming to @AppleTV on June 19th, right in time for Father’s Day! But first, don't forget to celebrate your mom this weekend 🥰 #DadsToday pic.twitter.com/6SvTarYpBo — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) May 8, 2020

Apple zou ooit plannen hebben gehad om Imagine Entertainment over te nemen, waarbij vader Howard een leidende rol zou krijgen in de programmering van Apple TV+. Maar Howard wees het voorstel af omdat hij niet voor een groot bedrijf wilde werken. Apple trok daarna Sony-veteranen Jamie Erlicht en Zack van Amburg aan om de programmering voor Apple TV+ samen te stellen.

Er valt nog meer te kijken bij Apple TV+. Op 29 mei gaat de animatieserie ‘Central Park’ van start, over een gezin dat in Central Park woont. Daarna komt op 5 juni de documentaireserie ‘Dear…’