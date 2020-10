Adobe Illustrator op iPad

Je kunt met Adobe Illustrator van alles ontwerpen, van een t-shirt met opdruk tot een logo. Behalve op de Mac kun je het na maanden wachten nu ook officieel op de iPad gebruiken. Het heeft allemaal te maken met het Adobe MAX 2020-event dat momenteel plaatsvindt. De core toolkit van Illustrator is nu naar de iPad gebracht, net zoals eerder gebeurde met Photoshop op de iPad. Je hebt dus niet alle functies tot je beschikking, maar wel de meest belangrijke. Er zitten ook wat nieuwe functies in, zoals repeterende patronen. Die functie komt tegelijk ook naar de Mac.



Adobe wilde Illustrator voor iPad zo intuïtief mogelijk maken. De interface ziet er daarom zo simpel mogelijk uit, bij het openen van de app. Extra functies komen beschikbaar als je bezig bent. Ook is er een naadloze verbinding tussen apparaten en bestanden. Wat je op de iPad hebt gemaakt kun je openen op de desktop en andersom.

Het tekenen met Illustrator op de iPad is eenvoudiger dan op de desktop, omdat je immers de Apple Pencil kunt gebruiken. Ook heb je een camera tot je beschikking. En de huidige versie is nog maar het begin. Er komen extra functies aan zoals effecten, meer penselen, het omzetten van schetsen naar vector graphics en meer.

De app is gratis voor mensen die Creative Cloud-abonnee zijn. Heb je Adobe Illustrator op de desktop, dan kun je ook de iPad-versie gebruiken. Of je kunt het aanschaffen voor een tientje per maand.

Fresco op de iPhone

Ook voor de iPhone is er nieuws, want de teken- en schilderapp Fresco is vanaf nu beschikbaar op de iPhone. De app is gratis te downloaden en komt ook op het kleine scherm tot z’n recht. Tegelijk verschijnt Fresco 2.0, een grote update voor bestaande iPad-gebruikers. Je krijgt toegang tot duizenden Adobe Fonts, 4K timelapses en meer. Een aantal van deze functies is ook op de iPhone beschikbaar, de rest volgt later in de eerste maanden van 2021. Twee nieuwe schildertools zijn de Smudge- en Capture Ribbon-penselen. Ook kun je met de Adobe Capture-app foto’s omzetten naar penselen die je in Fresco kunt gebruiken. Zo kun je schilderen met materialen en texturen, zoals de structuur van een houten tafel of een fluwelen gordijn.

Fresco voor iPhone is gratis te gebruiken. De premium versie is samen met Photoshop en Fresco voor iPad te gebruiken in een bundel van een tientje per maand. Bij de uitgebreide Creative Cloud-bundels is het al inbegrepen.

Ook updates voor andere Adobe-apps

Photoshop is slimmer geworden en maakt nu nog meer gebruik van de Sensei-technieken voor machine learning. Ook heb je meer mogelijkheden om wolkenluchten te vervangen en wordt het gemakkelijker om selecties te maken. Bij Premiere Pro vind je performance verbeteringen en een preview van een aanstaande Sensei-functie: Speech To Text. Daarmee kun je automatische transcripties en ondertitels maken voor je video’s. De fotobeheerder Lightroom heeft nu verbeterde kleurtonen en betere performance.

Publieke beta voor Adobe Aero

Adobe heeft ook iets nieuws aan te kondigen: de publieke beta van Aero is gestart. Dit is een tool voor Augmented Reality-projecten. Je kunt je hiervoor aanmelden om alvast ermee bezig te gaan. De software is beschikbaar op macOS en Windows en helpt je om heel precies ingewikkelde AR-ervaringen te maken. Die kun je previewen in je fysieke omgeving via je iPhone of iPad. Aero voor iOS en iPadOS is al langer beschikbaar. Daarmee is Aero een goed alternatief voor Apple’s Reality Composer en Reality Converter apps. Uiteraard werkt het goed samen met Creative Cloud.