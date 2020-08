Voor de iPhone 12 Pro gaan al lange tijd geruchten dat Apple bezig was met het implementeren van 120Hz-displays. Apple ondersteunt al een paar jaar het 120Hz ProMotion-display op de iPad Pro en gebruikers hopen al een paar jaar dat Apple dit ook naar de iPhones brengt. Nu beweert een specialist in displays dat het Apple wel lukt om geschikte schermen te krijgen, maar dat een cruciaal onderdeel ontbreekt.



‘Geen 120Hz in iPhone 12 Pro vanwege gebrek aan drivers’

Ross Young twittert de laatste tijd regelmatig over het wel of niet van 120Hz-displays in de iPhone. In zijn nieuwste tweet stelt hij dat Apple wel 120Hz Pro-panelen kan krijgen, maar niet de benodigde drivers. De drivers zijn het onderdeel die het signaal doorsturen naar het scherm, zeg maar het brein van de displays. De schermen die Apple gebruikt kunnen hardwarematig wel de 120Hz-resolutie aan, maar met de ontbrekende drivers heb je daar niet veel aan.

Apple zou dus naar een oplossing moeten zoeken, dat volgens de expert een lastige klus is. Een andere oplossing is om te wachten tot de 120Hz-drivers beschikbaar zijn en de launch mogelijk een behoorlijke tijd uitstellen of toch maar de iPhone 12 Pro met 60Hz-display uitbrengen. Die laatste optie is nu volgens de expert het meest waarschijnlijk.

Een 120Hz-display heeft als voordeel dat animaties een stuk soepeler zijn. Op de iPad Pro merk je direct het verschil bij scrollen, maar ook bij het tekenen met de Apple Pencil. De verversingsgraad is bovendien dynamisch, om zo voor de juiste toepassing te wisselen tussen 120Hz en 60Hz. Of Apple voor de iPhone 12 Pro nog speciale toepassingen in gedachte had met betrekking tot het ProMotion-scherm, is niet bekend.