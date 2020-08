Microsoft steunt Epic Games in de strijd tegen Apple

Epic Games dreigt developeraccount kwijt te raken

Fortnite-maker Epic Games is verwikkeld in een harde strijd met Apple. Apple is van plan om op 28 augustus Epic’s lidmaatschap van het Developer Program op te heffen en dat kan grote gevolgen hebben, ook voor andere gameontwikkelaars. Epic claimt dat het een onwettelijke poging is om het monopolie vast te houden en om anderen af te schrikken die overwegen om actie tegen Apple te ondernemen.



Epic Games bracht eerder deze maand een versie uit van Fortnite met een eigen betalingssysteem. Apple verwijderde Fortnite uit de App Store en dreigde Epic binnen twee weken uit het Developer Program te gooien, als de in-app aankopen via Apple’s betalingssysteem niet terugkwamen. Als Epic geen ontwikkelaarsaccount meer heeft, betekent het ook dat de populaire game engine Unreal Engine voor iOS en maCOS niet meer gebruikt kan worden. Dit treft duizenden ontwikkelaars.

In een document dat Epic Games bij de rechtbank heeft gedeponeerd (zie PDF), zegt het bedrijf dat meerdere licentiehouders van de Unreal Engine contact hebben opgenomen, omdat ze zich zorgen maken.

Epic heeft in ieder geval steun van één groot bedrijf: Microsoft. Hoofd gaming Kevin Gammill schrijft dat “Apple’s besluit om Epic niet langer de Unreal Engine voor iOS en macOS te laten ontwikkelen en ondersteunen schadelijk zal zijn voor gamemakers en spelers”. Het gaat bijvoorbeeld om Microsoft’s eigen racegame Forza Street voor iPhone en iPad.

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx — Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020

Microsoft’s steun is belangrijk, al kiest het bedrijf geen partij in de rechtszaak zelf. Het gaat Microsoft vooral om de Unreal Engine, waar ze zelf gebruik van maken. Phil Spencer, hoofd van Xbox, zegt in een tweet ook dat hij vindt dat Epic toegang tot de Apple SDK moet blijven houden. Een uitspraak over concurrentievervalsend gedrag, monopolie of de 30% afdracht doet Microsoft niet.



Met Unreal Engine kun je als ontwikkelaar ook realtime gezichtsuitdrukkingen van gamers zichtbaar maken.

Apple: ‘Eigen schuld van Epic’

Apple vindt dat Epic het onheil zelf over zich heeft afgeroepen, door niet te voldoen aan de regels. Een hoorzitting over de zaak, waarbij Apple kan worden gedwongen om Fortnite terug in de App Store te zetten terwijl de juridische afwikkeling loopt, staat gepland voor vandaag 15:00 uur lokale tijd bij de rechtbank in Californië.

Interessant aan de zaak, is dat ook Google Fortnite uit de Google Play Store heeft gehaald, terwijl alles lijkt te draaien om het conflict met Apple. Ook wordt de conflict soms geportretteerd als een strijd van David versus Goliat, maar met een jaaromzet van $4,2 miljard in 2019 en meer dan duizend medewerkers in dienst is Epic een behoorlijk groot en invloedrijk bedrijf. Voorganger Potomac Computer Systems werd bijna 30 jaar geleden opgericht in de Amerikaanse staat Maryland.