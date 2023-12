Apple is naar verluidt gestart met de ontwikkeling van under-display-camera's, oftewel camera's die onder het scherm van toekomstige iPhones verwerkt zullen worden. Hierdoor is er geen gat of inkeping nodig voor de selfiecamera, waardoor het scherm van de iPhone optimaal benut kan worden.

Volgens de Koreaanse nieuwssite The Elec is LG Innotek gestart met de ontwikkeling van under-display-camera’s (UDC) voor Apple. De cameratechnologie moet ervoor zorgen dat er geen notch, Dynamic Island of punch-hole meer nodig is in het scherm van de iPhone. Dat zou betekenen dat toekomstige iPhones met UDC een schermvullend display krijgen.

UDC wordt pas op een later moment verwacht in de iPhone dan de komst van Face ID onder het scherm. Hierdoor zou de huidige pilvormige inkeping plaatsmaken voor een punch-hole voor de camera, oftwel een rond gat. Analist Ross Young claimde eerder dat under-display-Face ID pas in de iPhone 17 Pro-serie van 2025 voor het eerst het daglicht zal zien. De komst van een full-screen-iPhone kan dus nog even op zich laten wachten. The Elec zegt dat de eerste iPhone met camera onder het scherm ‘na 2026’ wordt uitgebracht.

Bekijk ook Gerucht: 'Toekomstige iPhone krijgt Face ID onder het scherm' Geruchten over een iPhone met Face ID onder het scherm komen regelmatig terug. Apple zou bezig zijn met Face ID onder het scherm voor bij toekomstige iPhone Pro-modellen. Dit zijn de nieuwste ontwikkelingen om Face ID onzichtbaar onder het scherm te verwerken.

Uitdagingen voor camera’s onder scherm iPhone

De technologie, die nog in een vroeg stadium van de ontwikkeling zit, brengt naar verluidt de nodige uitdagingen met zich mee. Doordat de camerasensor onder het scherm zit, treedt er lichtverlies op. Het licht moet immers door het scherm voordat het de lens bereikt. Dat kan resulteren in een verminderde beeldkwaliteit.

LG Innotek probeert dit kwaliteitsverlies tegen te gaan door een ‘freeform optic’ te ontwikkelen: een meervoudig lenssysteem dat optische afwijkingen moet verminderen en de lichtintensiteit moet verhogen. In december 2022 heeft het bedrijf patenten aangevraagd voor deze technologie.

Ook zusteronderneming LG Display werkt aan under-display-cameratechnologie. Het bedrijf streeft ernaar de lichtdoorlatendheid van de technologie tot 40 procent te verhogen om te voldoen aan de standaarden van Apple. De iPhone-maker zou een eerder sample hebben afgekeurd vanwege onvoldoende prestaties.