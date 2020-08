Apple's belangrijkste productiepartners Foxconn en Pegatron overwegen fabrieken in Mexico te bouwen voor de productie van iPhones. De tijd dat alles 'Made in China' was, lijkt voorbij.

Steeds meer iPhone-productie buiten China

Eerder vandaag bevestigde Apple plannen om de iPhone SE lokaal in India te gaan produceren. Waarschijnlijk is dit onderdeel van een grote plan om meer in India te gaan doen. Maar er is meer gaande: Catcher Technology Co., fabrikant van de metalen frames voor de iPhone, heeft twee bedrijven in China verkocht. Net als andere Taiwanese bedrijven trekken ze zich terug uit China, vanwege de toenemende spanningen tussen China en de VS.



Het Taiwanese bedrijf Wistron Corp., ook een vaste toeleverancier van Apple, besloot eerder om de Chinese iPhone-fabriek aan Luxshare Precision Industry Co. te verkopen. Luxshare is de belangrijkste fabrikant voor de AirPods. Datzelfde Luxshare zou overwegen om een fabriek in Mexico te openen, terwijl Apple’s productiepartners Foxconn en Pegatron eveneens de ogen op Mexico hebben gericht voor toekomstige iPhone-fabrieken.

Er zullen de komende jaren nog genoeg plastic- en techproducten uit China komen, maar de dominante positie van het land lijkt voorbij. Apple kan in India ook goedkope productiefaciliteiten vinden. Voor de iPhone SE speelt er nog een ander punt: door lokaal in India te gaan produceren kan Apple de hoge importbelastingen en -heffingen ontduiken. Die bedraagt 20% voor smartphones die buiten India zijn geproduceerd. Toch betalen de Indiase Apple-fans nog een flink bedrag: $579 voor een toestel dat in de VS $399 kost.

Apple’s partner Wistron gaat het toestel maken in een fabriek in Bengaluru, waar de iPhone 7 momenteel al wordt geproduceerd. Ook Foxconn heeft al productiefaciliteiten in India, maar zal niet worden betrokken bij de iPhone SE-productie. Apple zou de iPhone 12 ook in India willen laten produceren. Ondertussen worden andere toeleveranciers ook onder druk gezet om uit China weg te trekken, om bij een toenemende verslechtering van de betrekkingen met de VS niet te afhankelijk te zijn.

Er zijn genoeg alternatieve landen, zoals Vietnam, waar Samsung smartphones laat produceren. Mexico is ook een optie. Foxconn heeft er al vijf fabrieken, waar momenteel vooral televisies en servers worden gemaakt. Foxconn gaat waarschijnlijk voor het einde van het jaar een beslissing nemen. De regering Trump zou bezig zijn om bedrijven te belonen als ze dichter bij de VS gaan produceren.

Hon Hai Precision Industry Co., het moederbedrijf van Foxconn, werkt niet alleen voor Apple maar ook voor Nintendo, Dell en talloze andere techbedrijven. Hon Hai is druk bezig om de capaciteit buiten China te vergroten. Afgelopen juni werd 25% buiten China gemaakt, nu is dat al 30%. Het zal de komende tijd alleen maar toenemen, vertelde topman Liu tijdens de bespreking van de financiële resultaten. Hij ziet mogelijkheden in India, Zuid-Oost Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Liu denkt dat China nog steeds een belangrijke rol zal blijven spelen voor Foxconn, maar dat de “dagen van China als de fabriek van de wereld voorbij zijn“.