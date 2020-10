Apple heeft de Spaanse startup Vilynx overgenomen. Het is één van de vele AI-startups, maar deze keer lijkt het doel voor de overname een stuk concreter.

Apple neemt regelmatig kleinere bedrijven over. Apple gebruikt de expertise van dergelijke startups om de huidige eigen producten te verbeteren. De overnames hebben vaak betrekking op wat abstracte onderwerpen als machine learning, kunstmatige intelligentie en augmented reality-toepassingen. Ook de nieuwe overname van Vilynx is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, maar de toepassingen die Apple voor ogen heeft zijn mogelijk een stuk concreter.



Apple neemt Vilynx over, gespecialiseerd in video’s doorzoeken

Vilynx is een startup uit Barcelona en richt zich op het analyseren van video’s. Met kunstmatige intelligentie worden de beelden, het geluid en de inhoud van video’s geanalyseerd, zodat duidelijk is waar de video over gaat. Vervolgens kunnen hier tags aan toegewezen worden, zodat je een video makkelijker kan terugvinden met een zoekterm.

Behoorlijk concreet dus en het is niet lastig om te bedenken hoe Apple dit kan gebruiken voor haar eigen producten. Sinds een paar jaar kun je al dankzij machine learning je eigen fotobibliotheek doorzoeken. Je iPhone herkent bijvoorbeeld een hond in een foto, zodat met de zoekterm ‘hond’ alle hondenfoto’s verschijnen. Bij video’s kan dat nu nog niet. Heb je tijdens oud en nieuw een foto gemaakt van vuurwerk, dan vind je die snel terug. Maar heb je juist een mooie video gemaakt, dan verschijnt deze niet in de zoekresultaten.

Maar ook voor de eigen streamingdienst kan de overname van pas komen. Apple zorgt er nu handmatig voor dat je een video in de Apple TV-app vindt op basis van zoekterm, doordat ze hier zelf allerlei metadata aan gekoppeld hebben. Denk aan de acteurs die erin spelen of het genre van de film of serie. Maar met de overname en techniek van Vilynx kan dat een stuk geavanceerder. Het zou ook een rol kunnen spelen in Spotlight, Apple’s zoekfunctie op de iPhone, iPad en Mac.

Misschien dat Apple de techniek op den duur wel gaat gebruiken voor een eigen zoekmachine. Er waren eerder al wat aanwijzingen voor een Apple-zoekmachine op basis van nieuwe activiteiten van Apple op het gebied van zoekoptimalisaties.

De overname zou eerder dit jaar al plaatsgevonden hebben, voor vermoedelijk een bedrag van $50 miljoen. Apple bevestigde de overname met de standaard reactie dat ze van tijd tot tijd kleinere bedrijven overnemen. Een inhoudelijke reactie bleef uit.