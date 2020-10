iCulture Vandaag: dit was dinsdag 27 oktober 2020

Vandaag lees je onze review van de MagSafe Charger, de nieuwe magnetische oplader voor het draadloos opladen van je iPhone 12. Hoe goed bevalt deze oplader en vinden we het een oplader? Ook bespreken we vandaag enkele misverstanden over je iPhone opladen. Kun je je iPhone de hele nacht aan de later laten hangen, is kort opladen schadelijk, treedt er schade op door snelladen en is draadloos opladen wel zo goed voor je batterij? We bespreken het allemaal in onze FAQ! Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



# Dit is de iCulture Vandaag van 2020-10-27

In onze review van de MagSafe Charger lees je hoe goed de magnetische oplader bevalt.