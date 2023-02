Gerucht: ‘Omgekeerd draadloos opladen voor iPhone nog steeds in de maak’ Nieuws

Komt er ooit nog een moment dat we onze AirPods-case draadloos kunnen opladen via de iPhone? Al jaren wordt er gesproken over omgekeerd draadloos opladen en volgens een nieuwe bron is dit nog steeds voor de iPhone in ontwikkeling.