We zijn inmiddels al behoorlijk gewend geraakt aan iOS 14, dus is het alweer tijd om vooruit te kijken naar hoe Apple het besturingssysteem nog verder kan verbeteren. In dit iOS 15-concept deelt een ontwerper zijn visie op de volgende versie, met interactieve widgets en meer.

Concept iOS 15 toont interactievere widgets

Veruit de grootste vernieuwing in iOS 14 waren de nieuwe widgets. Met de huidige iOS 14-widgets is veel meer mogelijk dan voorheen. De widgets plaats je overal op je beginscherm en zijn er in allerlei formaten. Inmiddels hebben veel apps al widgets uitgebracht, maar in een aantal opzichten zijn de widgets nog beperkt. Een voorwaarde is dat de widgets nu geen interactieve elementen mogen bevatten, omdat ze vooral bedoeld zijn om snel informatie tot je te nemen, zoals het huidige weer, de geschatte bezorgtijd van je pakketje, je huidige banksaldo en meer. Maar soms wil je ook meer kunnen doen, zoals muziek bedienen. In dit iOS 15 concept laat YouTuber the Hacker 34 zien hoe dat zou kunnen werken.



De YouTuber maakt regelmatig concepten. Vorig jaar maakte hij een concept van iOS 14 met nieuw belscherm, dat met terugwerkende kracht erg veel overeenkomsten heeft met het uiteindelijke ontwerp. Of dat met zijn nieuwe iOS 15 concept ook gaat gebeuren is natuurlijk nog even afwachten.

In het concept laat hij zien hoe een nieuwe Muziek-widget met afspeelknoppen eruit ziet. Je kan dan meteen de muziek pauzeren of naar een volgend nummer gaan. Ook een widget van de Herinneringen-app laat zien hoe je snel iets af kan strepen van je boodschappenlijstje. Of Apple dit komend jaar daadwerkelijk gaat doorvoeren, is nog de vraag. De reden dat dat nu nog niet kan, heeft ook met batterijduur te maken. Widgets worden alleen op bepaalde momenten ververst, maar met dergelijke interactieve elementen worden het een soort mini-apps.

Andere verbeteringen zijn een always-on display. Dit kennen we al van de Apple Watch en op de iPhone ziet de maker dit ook wel zitten. Met mini widgets, vergelijkbaar met de Apple Watch-complicaties, kun je vanaf het toegangsscherm snel het weer bekijken of je activiteitsringen zien. Ook de komst van Split View ziet de maker wel zitten, zodat je twee apps boven elkaar kan gebruiken. Een ander leuk detail is dat hij in het ontwerp de appicoontjes gelijkgetrokken heeft met macOS Big Sur.

iOS 15 wordt de grote update van het najaar 2021. Het duurt dus nog wel even voordat we hier iets van gaan zien, want pas tijdens de WWDC 2021 verwachten we de aankondiging. Onlangs beweerde een bron wel al te weten dat de iPhone 6s en eerste iPhone SE geen updates meer krijgen.