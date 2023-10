Update 16:00 uur: Mark Gurman heeft in zijn nieuwsbrief laten weten dat de nieuwe iPads “niet deze maand komen”. Hij zegt dat er wel nieuwe iPads in ontwikkeling zijn, maar denkt dat ze later komen. Vorige maand zei analist Ming-Chi Kuo nog dat de nieuwe iPads helemaal niet meer dit jaar verschijnen.

Naar verluidt is dinsdag 17 oktober de dag dat Apple nieuwe producten onthuld. Het zou daarbij gaan om drie nieuwe iPads, meldt Supercharged op basis van “bronnen die bekend zijn met de mediaplannen van Apple”. Apple kondigt elk jaar in oktober nieuwe iPads aan, dus de voorspelling is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Een oktober-event komt er waarschijnlijk niet; in plaats daarvan zullen de tablets worden aangekondigd in een persbericht. De pre-orders beginnen dan dezelfde dag en een week later zijn ze officieel verkrijgbaar.

‘Nieuwe iPads, eentje met M2-chip’

Apple zou de iPad Air met M2-chip en de iPad mini 7 op de planning hebben staan. Daarnaast wordt de standaard iPad genoemd als kandidaat voor een kleine update. In alle gevallen gaat het om relatief bescheiden spec bumps. De iPad Air met M1-chip kwam in maart 2022 beschikbaar en krijgt volgens geruchten een update naar de M2-chip om te zorgen dat deze weer in de buurt komt van de Pro-modellen.

De iPad mini maakt niet de overstap naar de M-chips, maar zou voorzien worden van een snellere A16 Bionic-chip. Daarnaast zou Apple met deze iPad mini het zogenaamde jelly scrolling-probleem van zijn voorganger willen oplossen. Jelly scrolling houdt in dat de helft van het scherm merkbaar langzamer ververst dan de andere helft. Dit veroorzaakt een soort wiebel-effect, waardoor het lijkt alsof het scherm van trilpudding is gemaakt.

Ook nieuwe Apple Pencil

Welke update er voor het instapmodel van de iPad staat gepland is onduidelijk, maar ook hier zou een kleine spec bump kunnen plaatsvinden naar een nieuwe versie van de A-chip. Er zouden kleine verbeteringen kunnen komen op het gebied van connectiviteit met bijvoorbeeld nieuwere versies van Bluetooth en wifi, maar dat is het wel zo’n beetje. Een veel interessanter gerucht dook een paar dagen geleden al op Weibo op: Apple zou werken aan de derde generatie Apple Pencil met usb-c. Dit zou kunnen betekenen dat de tekenpen weer via de oplaadpoort van de standaard iPad zelf opgeladen kan worden. Daarmee komt een einde aan de huidige (onhandige) situatie waarbij je een aparte adapter nodig hebt om de Apple Pencil te kunnen koppelen en opladen. Deze Pencil wordt waarschijnlijk op 17 oktober samen met de iPads aangekondigd in een persbericht.

Het was al langer bekend dat 2023 geen grote vernieuwingen voor iPads teweeg zou brengen. Er werd zelfs gedacht dat er voor de meeste modellen helemaal geen update zou plaatsvinden. Een ander product dat op een update zit te wachten is de iMac die in 2023 wellicht vernieuwd wordt met een M2- of M3-chip. Ook die kan in oktober 2023 aangekondigd worden.