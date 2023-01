Het zou zomaar kunnen dat Apple in 2023 geen nieuwe iPad gaat uitbrengen. Normaal gesproken brengt Apple ieder jaar wel één of meerdere nieuwe iPads uit, maar dit jaar zou dat zomaar anders kunnen zijn.

Apple’s huidige iPad line-up is behoorlijk up-to-date. Nagenoeg alle modellen zijn in 2022 vernieuwd, met uitzondering van de iPad mini. Maar zelfs dat model is niet dermate gedateerd dat hij broodnodig een update verdient. Het zou dan ook goed kunnen dat Apple in 2023 helemaal geen nieuwe iPad uit gaat brengen en dat is een unicum in de geschiedenis van de iPad.



‘Geen iPad in 2023’

De verwachting over de release van een iPad in 2023 wordt uitgesproken door Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij heeft regelmatig gelijk als het om zijn Apple-voorspellingen gaat. In zijn nieuwste tweets zegt hij dat er mogelijk geen nieuwe iPad-releases zijn in de komende negen tot twaalf maanden. Dat zou dus betekenen dat er mogelijk in heel 2023 geen iPad gereleased wordt. Hoe zeker we zijn uitspraak moeten nemen, moet later dit jaar blijken. Maar dat er weinig in de planning staat voor het komende jaar, lijkt in ieder geval een zekerheid.

Geruchten over nieuwe aanstaande modellen zijn er ook nog nauwelijks. Er staat pas voor 2024 een grote iPad Pro-update gepland en de iPad Air 2022 is nog geen jaar oud. Meestal brengt Apple eens in de anderhalf tot twee jaar een nieuw model uit, dus een opvolger komt op z’n vroegst pas eind dit jaar, maar waarschijnlijk pas volgend jaar. Dat komt ook doordat er relatief weinig ontwikkelingen lijken te zijn in de iPad-hardware.



De huidige line-up van 2022 ziet er in heel 2023 mogelijk hetzelfde uit

Sinds Apple in 2010 de iPad voor het eerst uitbracht, is er elk jaar wel een nieuw model verschenen. Vaak verschenen er meerdere nieuwe modellen, maar er zijn ook jaren geweest dat het bij slechts één update bleef (zoals in 2016 en de beginjaren van de iPad). Maar helemaal geen nieuw model in een heel kalenderjaar, is tot op heden nog niet voorgekomen.

Enige nieuwe model mogelijk een standaard-iPad

Mocht er toch nog een nieuw model uitkomen, dan heeft de iPad 2022 de grootste kans op een update. Apple geeft al sinds 2017 de standaard-iPad elk jaar een update. Maar spectaculair zal die mogelijke update niet zijn. Het standaardmodel kreeg afgelopen najaar nog een grote update, dus vermoedelijk zou het bij een opvolger slechts om een verbeterde chip en andere kleine tweaks kunnen gaan. Als dit model er inderdaad komt, verwachten we die pas op z’n vroegst in september. En daar zou ook precies die voorspelling van Ming-Chi Kuo mee te maken kunnen hebben, aangezien hij zegt dat er dus pas op z’n vroegst over 9 maanden een nieuwe iPad komt dit jaar. Als er al een iPad gepland staat dan.

Er waren eerder al andere bronnen die stelden dat Apple in 2023 weinig voor de iPad gepland heeft. In onze iPad-vooruitblik voor 2023 hebben we alles nog eens voor je op een rijtje gezet, met wat mogelijke vernieuwingen die eventueel aan bod kunnen komen.