Het houdt in dat de update op dit moment niet meer gedownload en geïnstalleerd kan worden. De update werd stopgezet na klachten op Reddit. Niet alle bezitters van een iPad Pro M4 hebben problemen gemeld. Ook zijn er geen klachten bij andere iPad-modellen. We verwachten dat de update over een paar dagen weer beschikbaar wordt gesteld, als Apple de problemen heeft onderzocht en opgelost.

iPad Pro M4 loopt vast op iPadOS 18 – maar niet bij iedereen

De klachten hebben mogelijk te maken met iPadOS 17.7. Deze update verscheen tegelijk met iPadOS 18 en is bedoeld voor mensen die nog niet willen overstappen naar de nieuwste update. Sommige mensen besloten om eerst naar iPadOS 17.7 te updaten en wilden direct daarna overstappen naar iPadOS 18. Strikt genomen is de omweg via iOS 17.7 niet nodig, want je kunt vanuit elke (oude) iOS 17.x versie rechtstreeks iPadOS 18 kunt installeren. Mensen die rechtstreeks naar iPadOS 18 overstapten lijken geen problemen te hebben.

Mensen die wel de omslachtige weg kozen, merkten dat het installatieproces werd onderbroken. Daarna weigerde de iPad weer aan te gaan. Herstellen door aan te sluiten op de computer werkte ook niet. Getroffen gebruikers gingen met hun tablet naar de Apple Store en kregen te horen dat het apparaat moest worden vervangen.

Een getroffen gebruiker schrijft:

Ik heb hem net naar de Apple Store gebracht en die bevestigde dat hij helemaal gebricked was, maar ze zeiden dat ze hem eerst naar hun technici moesten sturen voordat ze me een vervangend apparaat konden geven, ook al heb ik AppleCare.

In een verklaring zegt Apple:

We hebben de iPadOS 18-update voor M4 iPad Pro-modellen tijdelijk verwijderd terwijl we werken aan het oplossen van een probleem dat gevolgen heeft voor een klein aantal apparaten.

Apple gaat dus niet in op de oorzaak van de problemen. iPadOS 18 werd maandag vrijgegeven voor het publiek. De update is niet meer beschikbaar voor iPad Pro-modellen met M4-chip. Apple is ook gestopt met het ondertekenen van de IPSW-bestanden om de iPad te kunnen herstellen naar iPadOS 18. Daardoor is het onmogelijk geworden om de update nog te installeren, ook niet per ongeluk.