Er werd lang naar uitgekeken: de nieuwe grote iPad-update. Ieder jaar is het weer de vraag of de iPad weer wat krachtiger wordt en dit jaar eindelijk een laptopvervanger wordt. In iPadOS 16 zitten zeker wat functies die dat makkelijker maken, al is het nog maar de vraag of jij voor je werkzaamheden de laptop de deur uit kan doen. In deze iPadOS 16 FAQ hopen we je te helpen bij het beantwoorden van vragen over de update die je mogelijk hebt na het lezen van onze iPadOS 16 uitleg en de preview van iPadOS 16.

#1 Wat is iPadOS 16?

iPadOS 16 is de grote nieuwe najaarsupdate voor de iPad. Met de update voegt Apple weer een aantal nieuwe functies en apps toe aan de iPad. De update is in grote lijnen gebaseerd op iOS 16, maar dan met een aantal iPad-specifieke verbeteringen. Vandaar dat de update zijn eigen naam heeft. De update komt gratis beschikbaar voor veel verschillende iPad-modellen: van de standaard iPad tot de iPad Pro. Voor meer informatie lees je onze iPadOS 16-uitlegpagina.

#2 Wanneer komt iPadOS 16?

Apple heeft beloofd dat iPadOS 16 dit najaar beschikbaar komt voor de iPad, als gratis update. Er is nog geen precieze datum bekend, maar de geschiedenis leert ons dat Apple de update ergens midden of eind september gaat uitbrengen voor iedereen met een geschikt model. In ons artikel lees je meer over de releasedatum van iPadOS 16 en de andere najaarsupdates.

#3 Kan ik iPadOS 16 nu al installeren?

Je vraagt je misschien af waarom je tot september moet wachten voordat je zelf met iPadOS 16 aan de slag gaat. Apple heeft de update immers al aangekondigd. Maar iPadOS 16 is nog volop in ontwikkeling, waardoor de update nog niet af is. Toch kan je de update nu al installeren, als je ontwikkelaar bent en binnenkort ook als je publieke tester bent. Met de publieke beta van iPadOS kun je de functies al proberen en testen op je eigen iPad. Maar hou er wel rekening mee dat er nog fouten in zitten en je iPad dus niet optimaal werkt, mocht je de publieke testversie willen proberen.

#4 Voor welke toestellen verschijnt iPadOS 16?

iPadOS 16 komt beschikbaar voor veel toestellen, maar er vallen er ook een aantal af:

Je leest er meer over in ons artikel over geschikte iPad voor iPadOS 16.

#5 Wat is er nieuw in iPadOS 16?

iPadOS 16 bevat een aantal belangrijke nieuwe functies. Dit is slechts een greep van de nieuwe functies in iPadOS 16:

Stage Manager: Een nieuwe manier om apps te gebruiken op je iPad, met meerdere en aanpasbare vensters.

iPad met extern scherm: Volledige ondersteuning voor externe displays, als uitbreiding op je iPad.

Weer-app: De Weer-app komt eindelijk naar de iPad, met dezelfde functies als op je iPhone.

Meer desktopfuncties op je iPad: Dergelijke functies die je al kent van de Mac, komen ook naar de iPad. Zoals functies voor ongedaan maken en herstellen, nieuwe knoppenbalken en meer.

Betere Bestanden-app: Nieuwe mogelijkheden waardoor het meer op de Mac Finder lijkt.

In ons overzicht van de beste iPadOS 16 functies vind je nog veel meer handige verbeteringen voor de iPad. Daarnaast komen veel functies van iOS 16 ook beschikbaar op de iPad.

#6 Krijgt de iPad alle verbeteringen van iOS 16?

Nee, de iPad krijgt niet alle functies die je in iOS 16 vindt. De belangrijkste verbetering die ontbreekt, zijn die voor het toegangsscherm. De iPad krijgt niet de vele vernieuwingen voor het toegangsscherm in iOS 16: geen aanpasbare klok, geen widgets op het toegangsscherm en ook niet de vele nieuwe wallpapers. Het is onduidelijk wat daar de reden van is, maar we hebben dit de laatste jaren vaker gezien. Zo kwamen de widgets voor het beginscherm van iOS 14 pas bij iPadOS 15 naar de iPad. We verwachten dat iets soortgelijks ook gaat gebeuren met het toegangsscherm. We verwachten daarom dat dit pas bij iPadOS 17 volgend jaar naar de iPad komt.

#7 Wat gaat er allemaal veranderen in iPadOS 16?

In de basis van de iPad verandert er niet zo veel. Door het ontbreken van het nieuwe toegangsscherm, gebruik je je iPad in iPadOS 16 nagenoeg op dezelfde manier als nu. Er zijn uiteraard wel functies bijgekomen die meer mogelijkheden bieden, maar daar merk je alleen iets van als je ze daadwerkelijk gebruikt. Een voorbeeld hiervan is Stage Manager. Deze functie verandert de manier hoe je de iPad gebruikt, maar alleen als jij dat wil en het apart inschakelt.

#8 Werken alle functies op mijn iPad?

Als je één van de nieuwste iPads hebt, werken alle functies van iPadOS 16 op jouw toestel. Maar er zijn ook wat functies van iPadOS 16 die niet werken op oudere modellen. Het bekendste voorbeeld is Stage Manager, dat alleen werkt op iPads met M1-chip. Ook voor sommige andere functies heb je minimaal een iPad met A12-chip nodig. In ons eerdere artikel over iOS 16 op oudere toestellen lees je ook welke iPad-functies niet werken.

#9 Hoe werkt Stage Manager precies?

Stage Manager is nu al een paar keer voorbij gekomen in deze iPadOS 16 FAQ. Het is de belangrijkste nieuwe functie in iPadOS 16. Het biedt meer mogelijkheden om tegelijkertijd in meerdere apps te werken, doordat appvensters elkaar kunnen overlappen en je vensters groter en kleiner kan maken. Je wisselt tussen meerdere sets van apps via de overzichten aan de linker kant en onderaan vind je de iPad-dock. Het werkt het beste als je een muis of trackpad gebruikt. Maar het is niet zo dat je met deze functie in één klap je iPad in een Mac omtovert. Er zijn nog steeds grote verschillen met hoe een Mac normaal gesproken werkt. Zo kun je vensters op de iPad niet zomaar op elke willekeurige plek op je scherm zetten. Je leest er meer over in ons artikel over Stage Manager, dat overigens ook op de Mac werkt.

#10 Waarom werkt Stage Manager alleen op M1-modellen? Is mijn iPad nu achterhaald?

Apple heeft eerder uitgelegd waarom Stage Manager alleen op M1-modellen van de iPad werkt. Alleen is Apple’s uitleg op bepaalde punten wat tegenstrijdig. Zo zou de virtual memory swap vereist zijn, waardoor de iPad vrije opslag kan gebruiken als virtueel geheugen. Dat zou nodig zijn om deze functie te kunnen gebruiken, maar de virtuele geheugenuitwisseling is alleen beschikbaar op modellen met 128GB opslag en meer. De iPad Air 2022 is er ook met 64GB en daar is Stage Manager gewoon op. In de code zijn aanwijzingen gevonden dat Apple Stage Manager op oudere modellen wel getest heeft. Mogelijk waren de prestaties toch niet van het gewenste niveau.

Maar het ontbreken van Stage Manager op jouw iPad, maakt de tablet niet meteen overbodig. Je hebt jarenlang zonder gedaan en ook als je deze functie niet krijgt, is je iPad niet meteen nutteloos. Al begrijpen we wel dat je je een beetje bekocht voelt als je bijvoorbeeld een iPad Pro uit 2020 hebt, omdat het toch wat vreemd is dat een iPad Pro van twee jaar oud nu al deze belangrijke functie mist.

#11 Er is nu eindelijk een Weer-app, maar waarom is er geen Rekenmachine-app?

Apple voegt in iPadOS 16 eindelijk de Weer-app toe aan de iPad, voor het eerst sinds het bestaan van de tablet. Hetzelfde werd gehoopt voor de Rekenmachine-app, maar helaas brengt Apple die (nog) niet naar de iPad. We weten niet wat daar de reden voor is. Wat we wel weten is dat Apple de Weer-app tegelijkertijd ook naar de Mac brengt. Het gaat dan grotendeels om dezelfde app als op de iPad. Maar de Rekenmachine-app was er al op de Mac. Mogelijk ziet Apple daardoor nu niet de noodzaak om alleen een iPad-versie te maken. Apple gaf bovendien eerder aan waarom er nog geen Rekenmachine-app is: ze zoeken nog naar een goede manier om de app naar het grotere iPad-scherm te brengen. Wat ons betreft zijn Split View en Slide Over, twee functies die je niet op de iPhone vindt, redenen genoeg. Maar wie zijn wij.



Wel een Weer-app, geen Rekenmachine

#12 Ben ik verplicht de nieuwe functies te gebruiken?

Doordat er geen grote wijzigingen zijn in de manier hoe je de iPad gebruikt, ben je ook niet verplicht om de meeste nieuwe functies te gebruiken. Stage Manager moet je telkens activeren via het Bedieningspaneel, dus als je het niet activeert merk je er ook niks van. Dat geldt voor verreweg de meeste verbeteringen en nieuwe functies: bijna geen van alle worden door Apple aan gebruikers opgelegd.

Wat je misschien wel merkt, is de nieuwe Woning-app. Deze is geheel nieuw ontworpen, met een nieuw design en indeling voor je smart home-accessoires. Dat kan in het begin best even wennen zijn, zeker omdat je de accessoires ook op een iets andere manier bedient. Iets anders wat je zal merken, is dat de iPad geen woninghub meer is in iPadOS 16. Gebruik je nu nog een iPad als HomeKit-hub, dan moet je met iPadOS 16 dus op zoek naar iets anders: een HomePod mini of Apple TV.

#13 Wordt mijn iPad trager door de update?

Omdat iPadOS 16 nog niet af is, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of de update jouw iPad trager maakt. Doorgaans merken iPads qua prestatie weinig verschil van de iPadOS-updates. Maar bij oudere modellen kan het wel eens zo zijn dat de iPad het wat zwaarder heeft, doordat er nieuwe mogelijkheden toegevoegd zijn. We adviseren dan ook om vooral bij oudere iPads nog even te wachten met updaten, tot de eerste ervaringen van gebruikers binnen zijn.

#14 Zitten er nog bugs in iPadOS 16?

Momenteel kent iPadOS 15 nog wel wat bugs, maar dat komt omdat de software nog niet af is. Apple heeft nog een even de tijd om de bugs te verwijderen en de update zo soepel mogelijk te maken. Maar ook bij de release van iPadOS 16.0 kunnen er nog bugs optreden, zo is uit het verleden wel gebleken. Wil je een zo bugvrij mogelijke update, dan raden we je aan om nog even de kat uit de boom te kijken en te wachten tot bijvoorbeeld iPadOS 16.0.1 of iPadOS 16.1. In de weken na de eerste release brengt Apple meestal snel nieuwe updates uit die de eerste problemen oplossen. En kort nadat iPadOS 16 uit komt, houden we op iCulture alles in de gaten rondom ervaringen van gebruikers en eventuele problemen. Belangrijke bugs zullen we dan melden in een apart artikel.

Het is niet nodig om meteen te updaten zodra de update uit komt. Als jij niet wil updaten naar iPadOS 16 (om wat voor reden dan ook) hoeft dat niet. Apple zal je nergens toe verplichten om je iPad te updaten. Maar pas op dat het mogelijk wel automatisch gaat als je de instelling voor automatische software-updates ingeschakeld hebt. Wil je niet dat je iPad automatisch bijgewerkt wordt, schakel dit dan uit.

Heb je na het lezen van deze iPadOS 16 FAQ nog mer vragen over de update? Wil je weten wat onze ervaringen zijn met iPadOS 16 tot dusver? In onze iPadOS 16 preview lees je er alles over.

