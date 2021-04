iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020

Zowel de 11-inch iPad Pro 2021 als de iPad Air 2020 lijken erg op elkaar. Het formaat is grotendeels gelijk, maar ook qua mogelijkheden zijn er overeenkomsten. Maar sluit ook de verschillen tussen de iPad Pro 2021 en iPad Air 2020 niet uit, want sommige functies kunnen net het verschil maken. Ben je in dubio welke je moet hebben, dan helpen we je hier uit de brand: dit zijn de verschillen tussen de 11-inch iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020, met koopadvies!

Verschillen iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de 11-inch iPad Pro 2021 en iPad Air 2020:

Prijs : De nieuwe iPad Pro 2021 is ruim €200 duurder dan de iPad Air 2020. Het prijsverschil is dus behoorlijk.

: De nieuwe iPad Pro 2021 is ruim €200 duurder dan de iPad Air 2020. Het prijsverschil is dus behoorlijk. Afmetingen : De hoogte en breedte zijn gelijk, maar de iPad Air 2020 is iets dikker (6,1mm ten opzichte van 5,9mm). Wel is de iPad Air iets lichter (458 gram vs 466 gram).

: De hoogte en breedte zijn gelijk, maar de iPad Air 2020 is iets dikker (6,1mm ten opzichte van 5,9mm). Wel is de iPad Air iets lichter (458 gram vs 466 gram). Opslag : Qua opslag is er bij de iPad Pro 2021 veel meer keuze: van 128GB tot 2TB en walles wat daar tussen zit. De iPad Air 2020 is er alleen in 64GB en 256GB.

: Qua opslag is er bij de iPad Pro 2021 veel meer keuze: van 128GB tot 2TB en walles wat daar tussen zit. De iPad Air 2020 is er alleen in 64GB en 256GB. Kleuren : De iPad Air is er in maar liefst vijf verschillende kleuren. Zoek je iets wat meer uitgesproken is, dan kom je sneller uit bij de iPad Air 2020. De iPad Pro is er alleen in spacegrijs en zilver.

: De iPad Air is er in maar liefst vijf verschillende kleuren. Zoek je iets wat meer uitgesproken is, dan kom je sneller uit bij de iPad Air 2020. De iPad Pro is er alleen in spacegrijs en zilver. Schermformaat : Het scheelt niet veel, maar de 11-inch iPad Pro is 0,1-inch groter dan de 10,9-inch iPad Air. In de praktijk merk je dat verschil niet zo.

: Het scheelt niet veel, maar de 11-inch iPad Pro is 0,1-inch groter dan de 10,9-inch iPad Air. In de praktijk merk je dat verschil niet zo. ProMotion : Eén van de belangrijkste verschillen in het scherm is dat de iPad Pro 120Hz ProMotion ondersteunt. Hierdoor zijn animaties vloeiender, gaat tekenen met de Apple Pencil nauwkeuriger en lijkt de iPad ook wat sneller.

: Eén van de belangrijkste verschillen in het scherm is dat de iPad Pro 120Hz ProMotion ondersteunt. Hierdoor zijn animaties vloeiender, gaat tekenen met de Apple Pencil nauwkeuriger en lijkt de iPad ook wat sneller. Helderheid : De helderheid van de iPad Pro is ook iets hoger, namelijk 600 nits (in plaats van 500 nits). Dat komt vooral van pas als je de iPad veel buitenshuis gebruikt.

: De helderheid van de iPad Pro is ook iets hoger, namelijk 600 nits (in plaats van 500 nits). Dat komt vooral van pas als je de iPad veel buitenshuis gebruikt. Processor : De iPad Pro heeft een veel geavanceerdere processor. Hij is niet alleen sneller, maar heeft ook meer cores en betere graphics. Dat zal je vooral merken bij games van hoge kwaliteit, grafisch zware apps zoals video- en fotobewerking en augmented reality. Maar ook de iPad Air heeft een snelle chip, dezelfde als in de iPhone 12-serie. De Neural Engine in de iPad Pro, onder andere voor speciale camerafuncties, is ook beter.

: De iPad Pro heeft een veel geavanceerdere processor. Hij is niet alleen sneller, maar heeft ook meer cores en betere graphics. Dat zal je vooral merken bij games van hoge kwaliteit, grafisch zware apps zoals video- en fotobewerking en augmented reality. Maar ook de iPad Air heeft een snelle chip, dezelfde als in de iPhone 12-serie. De Neural Engine in de iPad Pro, onder andere voor speciale camerafuncties, is ook beter. Werkgeheugen : Er zit meer werkgeheugen in de iPad Pro. In het alledaagse gebruik kan dat verschil maken, bijvoorbeeld bij het opstarten van apps en het openen van Safari-tabbladen.

: Er zit meer werkgeheugen in de iPad Pro. In het alledaagse gebruik kan dat verschil maken, bijvoorbeeld bij het opstarten van apps en het openen van Safari-tabbladen. Camera : Je gebruikt de iPad waarschijnlijk niet zoveel om foto’s mee te maken, maar toch is het goed om te weten dat in de iPad Pro een dubbele camera zit voor ultra wijde foto’s. In de iPad Air zit alleen een enkele groothoekcamera. De hoeveelheid megapixels is daar wel gelijk. Door de extra lens in de iPad Pro kan je 2x optisch uitzoomen. Als bonus heeft de iPad Pro ook een LED-flitser.

: Je gebruikt de iPad waarschijnlijk niet zoveel om foto’s mee te maken, maar toch is het goed om te weten dat in de iPad Pro een dubbele camera zit voor ultra wijde foto’s. In de iPad Air zit alleen een enkele groothoekcamera. De hoeveelheid megapixels is daar wel gelijk. Door de extra lens in de iPad Pro kan je 2x optisch uitzoomen. Als bonus heeft de iPad Pro ook een LED-flitser. LiDAR Scanner : Ben je veel in de weer met augmented reality, dan zal de LiDAR Scanner in de iPad Pro van pas komen. De LiDAR Scanner zorgt ervoor dat AR-apps sneller starten, je niet hoeft te kalibreren en meer.

: Ben je veel in de weer met augmented reality, dan zal de LiDAR Scanner in de iPad Pro van pas komen. De LiDAR Scanner zorgt ervoor dat AR-apps sneller starten, je niet hoeft te kalibreren en meer. Frontcamera : Veel aan het FaceTimen? Dan zou je de iPad Pro met betere frontcamera kunnen overwegen. Dit model heeft een 12-megapixel ultrawijde cameralens. Met Center Stage ben je altijd in beeld, want de cameralens draait als het ware mee met jouw beweging zodat je altijd in beeld bent. Dankzij de TrueDepth-lens kun je ook portretfoto’s maken met portretbelichting.

: Veel aan het FaceTimen? Dan zou je de iPad Pro met betere frontcamera kunnen overwegen. Dit model heeft een 12-megapixel ultrawijde cameralens. Met Center Stage ben je altijd in beeld, want de cameralens draait als het ware mee met jouw beweging zodat je altijd in beeld bent. Dankzij de TrueDepth-lens kun je ook portretfoto’s maken met portretbelichting. Speakers : De iPad Pro heeft vier speakers, in elke hoek één. De iPad Air heeft er twee, maar alleen in de liggende oriëntatie.

: De iPad Pro heeft vier speakers, in elke hoek één. De iPad Air heeft er twee, maar alleen in de liggende oriëntatie. Authenticatie : De iPad Pro heeft Face ID en de iPad Air heeft Touch ID in de powerknop. Uit onze ervaring vinden we Face ID prettiger, omdat dat eigenlijk altijd goed gaat. De Touch ID-knop in de iPad Air heeft vaker moeite om je te herkennen.

: De iPad Pro heeft Face ID en de iPad Air heeft Touch ID in de powerknop. Uit onze ervaring vinden we Face ID prettiger, omdat dat eigenlijk altijd goed gaat. De Touch ID-knop in de iPad Air heeft vaker moeite om je te herkennen. Mobiele data: Op zoek naar een model met mobiele data? Dan profiteer je bij de nieuwste iPad Pro 2021 van de hoogste snelheden dankzij 5G (met een geschikt abonnement). De iPad Air 2020 heeft maximaal 4G.

De keuze tussen de 11-inch iPad Pro 2021 of de iPad Air 2020 is een lastige. De voornaamste reden om voor de iPad Pro te kiezen, is de snellere chip, het betere display (dankzij ProMotion) en de geavanceerdere camera’s. De iPad Pro 2021 is daardoor meer geschikt als laptoptvervanger dan de iPad Air, hoewel het er ook vanaf hangt wat je met de iPad wil doen. Voor geavanceerdere apps met foto- en videobewerking kun je het best terecht bij de iPad Pro, mede door het betere scherm en de snellere chip.

Overeenkomsten iPad Pro 2021 en iPad Air 2020

Beide modellen hebben ook diverse overeenkomsten:

Design : Het algemene design komt erg overeen. Afgezien van de kleuren, hebben beide iPads hetzelfde ontwerp met vlakke zijkanten en een platte achterkant. Er zit ook geen thuisknop op.

: Het algemene design komt erg overeen. Afgezien van de kleuren, hebben beide iPads hetzelfde ontwerp met vlakke zijkanten en een platte achterkant. Er zit ook geen thuisknop op. Scherm : Beide displays hebben dezelfde hoeveelheid pixels per inch en gebruiken ook dezelfde beeldtechniek (Liquid Retina). Beide modellen hebben ook een vingerafdrukbestendige coating, antireflectiecoating, zijn gelamineerd en ondersteunen True Tone en de brede kleurweergave.

: Beide displays hebben dezelfde hoeveelheid pixels per inch en gebruiken ook dezelfde beeldtechniek (Liquid Retina). Beide modellen hebben ook een vingerafdrukbestendige coating, antireflectiecoating, zijn gelamineerd en ondersteunen True Tone en de brede kleurweergave. Accessoires : Dezelfde accessoires worden ondersteund: Apple Pencil 2, Magic Keyboard voor iPad, Smart Keyboard Folio en meer. Ze zijn meestal ook uitwisselbaar, waaronder de hoezen.

: Dezelfde accessoires worden ondersteund: Apple Pencil 2, Magic Keyboard voor iPad, Smart Keyboard Folio en meer. Ze zijn meestal ook uitwisselbaar, waaronder de hoezen. Draadloze techniek : Beide modellen hebben Bluetooth 5.0 en Wifi 6, voor de beste draadloze verbindingen.

: Beide modellen hebben Bluetooth 5.0 en Wifi 6, voor de beste draadloze verbindingen. Batterijduur: De iPads gaan even lang mee: zo’n 10 uur bij internetten via wifi.

Specs 11-inch iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020

Wil je alle specificaties van beide modellen nog eens rustig naast elkaar bekijken? Dat kan met onze overzichtelijke tabel, waarin we alle eigenschappen voor je op een rij gezet hebben.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPad Pro 2021 vs iPad Air 2020

De iPad Pro 2021 is zonder twijfel de betere tablet, mede door de snellere chip, het mooiere display en de betere camera. Zoek je de beste iPad in een niet al te groot formaat, dan moet je zonder twijfel voor dit model gaan. Maar dat betekent niet dat de iPad Air 2020 geen goede keuze is.

Zoek je een wat speelser model, voor niet al teveel geld, dan is de iPad Air meer voor jou geschikt. Als je de iPad gebruikt voor het kijken van series, het schrijven van documenten, het doen van administratie en er extra lang mee wil doen, en dat allemaal in een modern jasje, dan is de iPad Air 2020 voor jou uitermate geschikt. Verwacht je wat meer van de iPad, ben je van plan om er vaak op te werken en wil je veel bestanden, films, apps en foto’s en video’s opslaan, dan is de iPad Pro 2021 meer voor jou geschikt. Dankzij de snellere M1-chip en het betere scherm is dit op de langere termijn misschien voor jou de beste keuze.

Aankoopadvies: iPad Pro 2021 of iPad Air 2020?

Ga de 11-inch iPad Pro 2021 kopen als je…

…de beste iPad van dit formaat zoekt.

…op zoek bent naar een laptopvervanger. Door de snellere chip en betere scherm is dit model daar meer voor geschikt.

…veel bezig bent met foto- en videobewerking. Het betere display zorgt voor prettigere manier van werken.

…ook foto’s wil maken met de iPad. Met de ultragroothoeklens maak je ook mooiere landschapsfoto’s.

…veel FaceTimet, ook met meerdere personen in beeld. De Center Stage-functie komt ook van pas als je FaceTimet tijdens het koken, bijvoorbeeld.

…minimaal 128GB nodig hebt of zelfs 1TB of 2TB wil.

De iPad Pro 2021 is binnenkort verkrijgbaar bij deze winkels:

Ga de iPad Air 2020 kopen als je…

…op zoek bent naar een goede moderne iPad, voor niet al teveel geld. Deze iPad Air is zo’n €200 goedkoper.

…een snelle iPad zoekt voor internetten, films en series kijken, tekstverwerken en semi-professionele foto- en videobewerking.

…graag een iPad in een uniek kleurtje wil. Alleen dit model is verkrijgbaar in vijf kleuren.

…liever Touch ID dan Face ID gebruikt.

Nog meer vergelijken? Check dan onze andere artikelen:

Wil je een nieuwe iPad kopen? Check dan in ons aparte artikel de prijzen van alle actuele modellen.