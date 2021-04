iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020

Apple is alweer toe aan de vijfde generatie iPad Pro. Sinds 2015 heeft Apple met enige regelmaat nieuwe modellen uitgebracht. Ook dit jaar gaat het weer om twee varianten: met 12,9- en 11-inch display. Op het eerste gezicht lijken de nieuwe iPad Pro 2021 en de iPad Pro 2020 van vorig jaar identiek, maar aan de binnenkant is er het nodige veranderd. In dit artikel lees je precies wat de verschillen tussen de iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020 zijn. We helpen je daarmee met kiezen, mocht je twijfelen tussen deze modellen.

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPad Pro 2021 en de iPad Pro 2020:

Prijs : De nieuwe iPad Pro 2021 is beschikbaar vanaf €899 (11-inch) en €1.219 (12,9-inch). Inmiddels is de prijs van de 2020-modellen gezakt. De 11-inch 2020-versie heb je nu al voor nog geen €800, terwijl het grote model uit 2020 voor iets meer dan €1000 voor jou kan zijn.

: De nieuwe iPad Pro 2021 is beschikbaar vanaf €899 (11-inch) en €1.219 (12,9-inch). Inmiddels is de prijs van de 2020-modellen gezakt. De 11-inch 2020-versie heb je nu al voor nog geen €800, terwijl het grote model uit 2020 voor iets meer dan €1000 voor jou kan zijn. Afmetingen (alleen 12,9-inch): De nieuwe 12,9-inch iPad Pro is een halve millimeter dikker.

(alleen 12,9-inch): De nieuwe 12,9-inch iPad Pro is een halve millimeter dikker. Gewicht : Bij de 11-inch is het gewicht iets afgenomen (van 471 gram naar 466 gram), maar de 12,9-inch versie is juist iets zwaarder geworden (641 gram naar 682 gram).

: Bij de 11-inch is het gewicht iets afgenomen (van 471 gram naar 466 gram), maar de 12,9-inch versie is juist iets zwaarder geworden (641 gram naar 682 gram). Scherm (alleen 12,9-inch): Op de nieuwste 12,9-inch iPad Pro 2021 gebruikt Apple een nieuw mini-LED display, dat ook wel Liquid Retina XDR genoemd wordt. De verbetering zit hem vooral in de maximale full-screen helderheid, want die gaat naar 1000 nits. De piekhelderheid is dan zelfs 16000 nits bij HDR-content. Oftewel: op de nieuwe grote iPad Pro 2021 zien films en series, HDR-foto’s en video’s en andere content er beter uit.

(alleen 12,9-inch): Op de nieuwste 12,9-inch iPad Pro 2021 gebruikt Apple een nieuw mini-LED display, dat ook wel Liquid Retina XDR genoemd wordt. De verbetering zit hem vooral in de maximale full-screen helderheid, want die gaat naar 1000 nits. De piekhelderheid is dan zelfs 16000 nits bij HDR-content. Oftewel: op de nieuwe grote iPad Pro 2021 zien films en series, HDR-foto’s en video’s en andere content er beter uit. Opslag : Je kan nu kiezen tot maar liefst 2TB opslag. Bij het 2020-model was dat nog maximaal 1TB.

: Je kan nu kiezen tot maar liefst 2TB opslag. Bij het 2020-model was dat nog maximaal 1TB. Processor : De M1-chip in de nieuwste iPad Pro 2021 is volgens Apple 50% sneller en levert 40% betere graphics dan de voorganger. Ook zit er een Neural Engine van de volgende generatie in, die allerlei camerafuncties regelt.

: De M1-chip in de nieuwste iPad Pro 2021 is volgens Apple 50% sneller en levert 40% betere graphics dan de voorganger. Ook zit er een Neural Engine van de volgende generatie in, die allerlei camerafuncties regelt. Werkgeheugen : Je kan nu voor het eerst (indirect) kiezen voor het werkgeheugen. De modellen met 128GB, 256GB en 512GB opslag hebben 8GB RAM, terwijl de modellen met 1TB en 2TB 16GB RAM hebben. De iPad Pro 2020 komt niet verder dan 6GB RAM.

: Je kan nu voor het eerst (indirect) kiezen voor het werkgeheugen. De modellen met 128GB, 256GB en 512GB opslag hebben 8GB RAM, terwijl de modellen met 1TB en 2TB 16GB RAM hebben. De iPad Pro 2020 komt niet verder dan 6GB RAM. Buitenste camera’s : Hoewel de resolutie en de lenzen hetzelfde zijn gebleven, heb je op de iPad Pro 2021 Smart HDR 3 dankzij de betere ISP van de M1-chip.

: Hoewel de resolutie en de lenzen hetzelfde zijn gebleven, heb je op de iPad Pro 2021 Smart HDR 3 dankzij de betere ISP van de M1-chip. Frontcamera : De voorste camera heeft nu een 12-megapixel ultragroothoeklens. Deze heeft een beeldhoek van 122 graden, waardoor de functie Center Stage (Midden) mogelijk is. Daarmee beweegt de camera met je mee tijdens een FaceTime-gesprek.

: De voorste camera heeft nu een 12-megapixel ultragroothoeklens. Deze heeft een beeldhoek van 122 graden, waardoor de functie Center Stage (Midden) mogelijk is. Daarmee beweegt de camera met je mee tijdens een FaceTime-gesprek. Aansluiting : De nieuwste iPad Pro 2021 heeft een Thunderbolt/USB-4-aansluiting. De vorm is hetzelfde gebleven (usb-c), maar door de ondersteuning voor Thunderbolt (zoals op de Mac) is er meer mogelijk. Je kan de iPad aansluiten op bijvoorbeeld Apple’s Pro Display XDR, in volledige 6K-resolutie. Ook bestandsoverdracht gaat sneller op bijvoorbeeld externe schijven.

: De nieuwste iPad Pro 2021 heeft een Thunderbolt/USB-4-aansluiting. De vorm is hetzelfde gebleven (usb-c), maar door de ondersteuning voor Thunderbolt (zoals op de Mac) is er meer mogelijk. Je kan de iPad aansluiten op bijvoorbeeld Apple’s Pro Display XDR, in volledige 6K-resolutie. Ook bestandsoverdracht gaat sneller op bijvoorbeeld externe schijven. Mobiele data : Het model met mobiele data ondersteunt op de iPad Pro 2021 maximaal 5G-verbindingen. Dit is dezelfde 5G verbinding als in de iPhone 12-serie. Op het 2020-model profiteer je maximaal van 4G.

: Het model met mobiele data ondersteunt op de iPad Pro 2021 maximaal 5G-verbindingen. Dit is dezelfde 5G verbinding als in de iPhone 12-serie. Op het 2020-model profiteer je maximaal van 4G. Meegeleverde accessoires: Je krijgt bij de nieuwe iPad Pro meteen Apple’s meest recente adapter meegeleverd: de 20W USB-C-lichtnetadapter. Deze kan je ook gebruiken voor bijvoorbeeld de iPhone 12.

De belangrijkste verbeteringen vinden we op twee vlakken: het scherm en de processor. Maar hou er wel rekening mee dat de verbeteringen in het scherm alleen in het 12,9-inch model zitten. Die 2021-uitvoering heeft het nieuwe mini-LED-display, terwijl de 11-inch iPad Pro hetzelfde scherm houdt als de voorganger uit 2020. Het meeste merk je van de nieuwe processor. Als je de iPad Pro wil gaan gebruiken als vervanger van je laptop en veel werkt met geavanceerde apps voor foto- en videobewerking (zoals Photoshop) of augmented reality, dan heb je volgens Apple zeker baat bij de nieuwe M1-chip. Voor alledaags gebruik merk je vermoedelijk minder van de prestatieverbeteringen, al moeten tests dat nog uitwijzen.

Overeenkomsten iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020

Alle modellen hebben ook diverse overeenkomsten en lijken daardoor ook veel op elkaar:

Design : Het algehele ontwerp is onveranderd gebleven: vlakke zijkanten met een platte achterkant. Ook de kleuren waaruit je kan kiezen zijn gelijk: spacegrijs en zilver.

: Het algehele ontwerp is onveranderd gebleven: vlakke zijkanten met een platte achterkant. Ook de kleuren waaruit je kan kiezen zijn gelijk: spacegrijs en zilver. Schermresolutie : De schermresolutie is ongewijzigd gebleven en ook andere schermtechnieken vind je op alle modellen. Denk aan ProMotion, True Tone, en de antireflectiecoating.

: De schermresolutie is ongewijzigd gebleven en ook andere schermtechnieken vind je op alle modellen. Denk aan ProMotion, True Tone, en de antireflectiecoating. Accessoires : Je gebruikt op alle modellen dezelfde accessoires. Denk aan de Apple Pencil 2, maar ook het Magic Keyboard voor iPad (nu ook in het wit) en het Smart Keyboard Folio. De hoezen zijn ook uitwisselbaar.

: Je gebruikt op alle modellen dezelfde accessoires. Denk aan de Apple Pencil 2, maar ook het Magic Keyboard voor iPad (nu ook in het wit) en het Smart Keyboard Folio. De hoezen zijn ook uitwisselbaar. Resolutie achtercamera : De resolutie van de camera’s aan de achterkant zijn gelijk gebleven.

: De resolutie van de camera’s aan de achterkant zijn gelijk gebleven. LiDAR Scanner : Op alle modellen vind je de LiDAR Scanner, waarmee de iPad afstanden tot objecten meet. Je kan daar geavanceerde augmented reality-toepassingen mee gebruiken.

: Op alle modellen vind je de LiDAR Scanner, waarmee de iPad afstanden tot objecten meet. Je kan daar geavanceerde augmented reality-toepassingen mee gebruiken. Camerafuncties : Alle overige camerafuncties zijn gelijk gebleven. Denk aan de portretmodus, de flitser, videoresolutie en het gebruik van Animoji en Memoji.

: Alle overige camerafuncties zijn gelijk gebleven. Denk aan de portretmodus, de flitser, videoresolutie en het gebruik van Animoji en Memoji. Authenticatie : Face ID vind je op alle modellen. Het werkt nog steeds vanuit elke richting, ongeacht hoe je de iPad houdt (horizontaal of verticaal).

: Face ID vind je op alle modellen. Het werkt nog steeds vanuit elke richting, ongeacht hoe je de iPad houdt (horizontaal of verticaal). Draadloos: Qua draadloze verbindingen heb je dezelfde specificaties: Wifi 6 en Bluetooth 5.0.

Specs iPad Pro 2021 en iPad Pro 2020 vergeleken

In onze tabel vind je alle specificaties van de modellen nog overzichtelijk bij elkaar. Je ziet zo in één oogopslag wat de verschillen zijn in bijvoorbeeld scherm, camera en processor.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020

Met de iPad Pro 2021 heeft Apple op papier weer een flinke stap gemaakt. Waar de iPad Pro 2020 maar een beperkte update was met nauwelijks een snellere processor, is dat dit jaar wel anders. Apple belooft 50% snellere prestaties, waardoor professionele en zware apps beter draaien. De iPad Pro 2021 is daardoor nog meer een laptopvervanger dan de iPad Pro al was, zeker in combinatie met de nodige accessoires zoals het Magic Keyboard. De 12,9-inch iPad Pro 2021 heeft zonder twijfel het beste scherm wat Apple ooit in een iPad gestopt heeft, dus als dit voor jou belangrijk is, is dat het model dat je moet hebben.

Maar dat neemt niet weg dat de iPad Pro 2020 nog steeds een prima tablet is, ook als je professioneel met de iPad aan de slag gaat. Dit 2020-model behoort nog steeds tot de snelste tablets die er zijn en is zelfs sneller dan menig laptop. Zeker als je een goede deal kan vinden, is de iPad Pro 2020 nog steeds een goede keuze.

Ga de iPad Pro 2021 kopen als je…

…de aller snelste en nieuwste iPad Pro wil.

…een professional bent die veel met zware apps en tools werkt.

…het beste scherm op een iPad wil hebben (alleen 12,9-inch model).

…meer opslag nodig hebt dan 1TB. Alleen het 2021-model biedt tot 2TB opslag.

…veel met krachtige externe apparaten werkt en die met je iPad wil verbinden.

…vaak onderweg bent en online wil zijn op de hoogste snelheid.

De iPad Pro 2021 is binnenkort verkrijgbaar bij deze winkels:

Ga de iPad Pro 2020 kopen als je…

…een goede deal kunt vinden. Voor minder dan €800,- heb je al een iPad Pro in huis, maar let er wel op dat je niet meer dan €800,- (11-inch) of €1.100,- (12,9-inch) betaalt.

…al een recente MacBook hebt, bijvoorbeeld met M1-chip, maar wel op zoek bent naar een geschikte krachtige iPad Pro voor erbij.

…nooit FaceTimet. De nieuwe ultragroothoek frontcamera zal voor jou weinig van toegevoegde waarde zijn.

Alles over het kopen van een nieuwe iPad lees je in ons artikel met prijzen en meer. De nieuwe iPad Pro is te bestellen vanaf 30 april.