iCulture Vandaag: dit was woensdag 18 maart 2020

De nieuwe iCulture 3.0 app is er! Geniet van de donkere modus en de andere vele vernieuwingen die erin zitten. Er is extra reden om de app te installeren, want er was vandaag heel veel nieuws over aanstaande producten. Apple heeft namelijk de nieuwste MacBook Air 2020 aangekondigd en ook de iPad Pro kreeg een update. Er kwam zelfs een speciale toetsenbordhoes met trackpad, maar voor die Magic Keyboard voor iPad zul je wel diep voor in de buidel moeten tasten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

GitHub (gratis, iPhone, iOS 12.2+) - Met de nieuwe officiële app van Github kun je je projecten online managen.

N26 – The Mobile Bank (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Verbeterd design van het inlogscherm.