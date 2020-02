Het is weer tijd voor een nieuwe reeks aan beta’s. Dit keer gaat het om iOS 13.4 en iPadOS 13.4. Apple brengt sinds iOS 13 in hoog tempo nieuwe updates uit. Voorgaande jaren begon Apple eind januari ook met een reeks nieuwe beta’s van grotere iOS-updates. In dit artikel bespreken we alle nieuwe functies die door testers worden gevonden.

Meest recente iOS 13.4 Beta

iOS 13.4 Beta 1

5 februari 2020 – De eerste beta van iOS 13.4 is nu beschikbaar. De nieuwe functies lees je hieronder.

Meest recente iPadOS 13.4 Beta

iPadOS 13.4 Beta 1

5 februari 2020 – Ook van iPad OS 13.4 is de eerste beta nu beschikbaar. Apple focust mogelijk op dezelfde verbeteringen als in iOS 13.4.

Dit is nieuw in iOS 13.4 en iPadOS 13.4

De volgende vernieuwingen zijn ontdekt in de beta’s van iOS 13.4 en iPadOS 13.4:

Vernieuwde toolbar voor Mail (zie afbeelding hieronder)

iCloud Drive-mappen delen (dit was al beloofd voor iOS 13)

Universele aankopen voor iOS- en macOS-apps

CarKey: je iPhone of Apple Watch gebruiken als autosleutel

Nieuwe sneltoetsen in Foto’s op de iPad om snel te navigeren tussen tabbladen, zoekfunctie en het maken van albums

Kleine aanpassingen in de TV-app

9 nieuwe Memoji-stickers

iOS 13.4 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De iOS 13.4 beta download is beschikbaar voor de iPhone (vanaf iPhone 6s en iPhone SE). Voor de iPads is er speciale software verschenen, namelijk iPadOS 13. Publieke testers kunnen later meedoen door zich aan te melden voor de publieke beta van iOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Over iOS 13.4

iOS 13.4 is de vierde grote release van iOS 13. Hierin worden waarschijnlijk weer een aantal fouten opgelost die sinds iOS 13 zijn ontdekt. Ook zitten er mogelijk nieuwe functies in die iOS 13 niet hebben gehaald. In een eerder artikel hebben we al de uitgestelde iOS 13 functies voor je op een rijtje gezet. Inmiddels is een aantal hiervan al beschikbaar sinds iOS 13.2 en iOS 13.3, maar op het delen van iCloud Drive-mappen wachten we nog. Mogelijk zit dat dus in iOS 13.4.

Tijdlijn iOS 13.4 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 13.4 beta’s.

iOS 13.4 Beta 1: 5 februari (verschenen)

Tijdlijn iPadOS 13.4 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 13.4 beta’s.

iPadOS 13.4 Beta 1: 5 februari (verschenen)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 13 beta’s lees je in onderstaand artikel.

