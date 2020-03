Apple test momenteel het instellen van een achtergrond in CarPlay. Momenteel heb je alleen een zwarte of witte wallpaper, maar daar zou in iOS 14 verandering in kunnen komen.

Ieder jaar lukt het Apple om verbeteringen door te voeren in CarPlay. In iOS 13 kreeg CarPlay de grootste update tot nu toe, met onder andere het CarPlay Dashboard. Ook is het sinds iOS 13 mogelijk om de weergave van CarPlay te kiezen. Je kan namelijk kiezen tussen een donkere of lichte modus voor CarPlay, terwijl je voorheen gebonden was aan de zwarte vormgeving. Op dit gebied lijkt Apple nu weer met iets nieuws bezig te zijn, namelijk de ondersteuning van CarPlay-wallpapers.



‘iOS 14 brengt wallpapers naar CarPlay’

9to5Mac heeft in de code van een vroege versie van iOS 14 aanwijzingen ontdekt die erop wijzen dat Apple hiermee bezig is. Je zou zelf een standaard achtergrond in kunnen stellen, die in ieder geval zichtbaar is op het standaard beginscherm van CarPlay. Apple test de functie momenteel met de standaard achtergronden van iOS 13, die zich ook aanpassen aan de lichte en donkere weergave. In de afbeeldingen zie je hoe dat eruit zou kunnen zien.

Het is niet duidelijk of je ook een eigen achtergrond kan instellen, zoals een foto. Op de iPhone en iPad is dat wel al jaren mogelijk, maar op CarPlay zorgt dat mogelijk voor teveel afleiding tijdens het rijden. Het is daarom opmerkelijk dat Apple een dergelijke functie overweegt. CarPlay heeft niet al teveel poespas, zodat je je ogen op de weg kunt houden. Dat is dan ook één van de redenen dat de achtergrond vrij basis is en apps beperkt zijn qua functies. Daarentegen zijn er ook standaard autoradio’s die je wel al uit verschillende achtergronden laten kiezen.

Eerder lekten er al andere functies van iOS 14 uit. Op het gebied van wallpapers werkt Apple aan een nieuwe indeling. Achtergronden staan dan gesorteerd op thema, bijvoorbeeld achtergronden van de natuur.