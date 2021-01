Er is nog zoveel vraag naar de iPhone 12 Pro, dat Apple de vraag nauwelijks aan kan. De productie is daarom verschoven: waar eerst de iPhone 12 mini werd gemaakt rollen nu iPhone 12 Pro-modellen van de fabrieksband.

Grote vraag naar iPhone 12 Pro

Volgens de ervaren analist Katy Huberty van Morgan Stanley heeft Apple moeite om de vraag naar iPhone 12 Pro bij te benen. De levertijden zijn nog steeds lang, maar Apple gaat er iets aan doen. Bronnen in de toeleveringsketen zeggen dat Apple de productie heeft omgegooid: in plaats van 2 miljoen iPhone 12 mini’s zullen er 2 miljoen Pro’s extra worden gemaakt. De verkoop loopt veel beter dan verwacht en meer mensen kiezen voor de high-end modellen. Het effect daarvan zullen we waarschijnlijk zien als Apple eind deze maand de nieuwe kwartaalcijfers bekendmaakt: de verkoop van duurdere toestellen betekent ook dat Apple meer omzet met iPhones boekt.



Apple maakt al een tijdje geen aantallen verkochte iPhones meer bekend, maar alleen de totale omzet die wereldwijd met iPhones is geboekt. De iPhone 12 Pro blijkt daarbij een succesnummer: in de afgelopen vier jaar is de levertijd nog nooit zo lang geweest. Momenteel moet je nog steeds zo’n 10 dagen wachten op je nieuwe toestel, terwijl de iPhone 12 mini direct leverbaar is. Bij de meeste toestellen had Apple in januari de voorraden wel op orde. Door de productie te verschuiven is het Apple gelukt om de levertijden van zo’n 22 dagen te verkorten naar ongeveer twee weken.

Toch doen ook de goedkopere iPhone 12-modellen het goed, maar vooral buiten de VS. Het aantal verscheepte toestellen groeide in het decemberkwartaal met 47% vergeleken met vorig jaar. Vooral in China loopt men warm voor het standaardmodel van de iPhone 12. Het marktaandeel in de afgelopen 4 jaar is nog nooit zo hoog geweest. De iPhone 12 zou er nu een marktaandeel hebben van 20,3% in de verkoopcijfers.

Eerder werd beweerd dat er weinig vraag is naar de iPhone 12 mini en het rapport van Morgan Stanley sluit zich daarbij aan. Toestellen van 6,1-inch zijn de gouden standaard geworden onder gebruikers.

Apple zou volgens analisten 96 miljoen iPhones in 2021 willen produceren.

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 12 Pro:

De prijzen zijn niet meer mooi afgerond vanwege de verhoogde thuiskopieheffing, die op 1 januari is ingegaan. Apple heeft dit in de prijs verrekend, waardoor Nederlandse prijzen nu €3,10 hoger liggen dan in België.

