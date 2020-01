iOS 13 bevat diverse privacyverbeteringen, waaronder de waarschuwingen dat apps toestemming vragen om Bluetooth en je locatie gebruiken. Vooral laatstgenoemde blijkt een effectieve maatregel. DigiDay kreeg inzage in de statistieken van adverteerders en daaruit blijkt dat veel meer mensen gestopt zijn met het delen van de locatie.



Locatie minder vaak gedeeld door Apple’s privacymaatregelen

iOS 13 heeft twee grote vernieuwingen wat betreft het delen van je locatie met apps. Allereerst heb je nu de optie om eenmalig je locatie te delen, bijvoorbeeld als je een specifieke functie van een app nodig hebt. Daarnaast krijg je regelmatig locatiemeldingen van apps die op de achtergrond je locatie volgen. Het zijn allemaal duidelijke waarschuwingen, waardoor gebruikers meer bewust zijn van het delen van gegevens.

Volgens statistieken wordt in ongeveer 50% van de gevallen bij een locatiemelding van apps toestemming gegeven om op de achtergrond de locatie te volgen. Dat stelt Benoit Grouchko, baas van het bedrijf Teemo dat software maakt voor apps om locatiegegevens te verzamelen. Drie jaar geleden lag dat percentage volgens hem veel dichter bij de 100%.

Daarnaast is volgens het bedrijf Location Sciences zeven van de tien iPhone-gebruikers overgestapt op iOS 13 in de eerste zes weken sinds de update uit is. Maar liefst 80% van die gebruikers koos ervoor om alle locatiedeling op de achtergrond uit te schakelen. Adverteerders kunnen daardoor een veel minder goede inschatting maken waar gebruikers zich bevinden. Dat is minder goed nieuws voor de portemonnee van adverteerders, maar uiteraard veel beter voor je privacy.

Andere manieren voor locatietracking

Dat neemt niet weg dat locatietracking nu buitenspel gezet is. De verzamelde data is alleen maar waardevoller. Andere bedrijven zien nog steeds groei in het aantal verzamelde gegevens. Maar de manier waarop de gegevens verzameld worden, verandert wel. In plaats van GPS-gegevens, de meest nauwkeurige vorm van locatiedata, maken bedrijven gebruik van bijvoorbeeld IP-adressen en gegevens van de provider. Dit geeft slechts op globale schaal de locatie van een gebruiker weer, maar kan voor adverteerders genoeg zijn om er een slaatje uit te slaan.

Wil je meer weten over de locatievoorzieningen in iOS? In onze tip lees je waar je allemaal toestemming voor kan geven en welke keuzes je hebt.